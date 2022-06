Viral : प्लेट पर रखते ही कप पर उड़ती दिखी चिड़िया, 50 लाख लोगों ने देखा वीडियो !

Amazing Artwork Video : सोशल मीडिया पर यूं तो कुछ न कुछ रोज़ाना वायरल होता रहता है, लेकिन कई बार हमें कुछ ऐसी चीज़ें भी दिख जाती हैं, जिनकी हमें कल्पना भी नहीं होती. एक ऐसा ही आश्चर्यचकित कर देने वाला आर्टिस्टिक कप-प्लेट (Magical Cup Plate Video) इस वक्त सोशल मीडिया (Viral On Social Media) पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक खास एंगल पर उड़ती हुई चिड़िया (Bird Flying on Cup Illusion) दिखाई देने लगती है.

वायरल हो रहे वीडियो में प्लेट और कप को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि एक-दूसरे पर रखते ही कप पर उड़ती चिड़िया दिखने लगती है. इस वीडियो को अब तक 50 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं. दिलचस्प बात ये है कि सामान्य सी डिज़ाइन जैसा दिखाई देने वाला कप और प्लेट का डिज़ाइन अपने आपमें आर्टपीस है, जो किसी को भी चकित कर देगा.

कप-प्लेट के साथ होने की कलाकारी

वीडियो में पहले एक कप और प्लेट अलग-अलग रखे हुए हैं. दोनों पर एक पैटर्न बनाया गया है. कप पर जहां सीधी धारियां पड़ी हुई हैं, वहीं प्लेट पर एक तरफ कुछ छोटी-बड़ी लकीरें बनाई गई हैं. आपको लगेगा ये तो बिल्कुल सामान्य सी चीज़ है, लेकिन कप को प्लेट पर रखते ही जादू दिखाई देने लगता है. शख्स प्लेट में रखकर कप को जरा सा घुमाता है तो उस पर एक चिड़िया उड़ती हुई दिखने लगती है. कप को घुमाने पर चिड़िया के पंख भी ऊपर-नीचे हो रहे हैं.

