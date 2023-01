वॉश्ड और रिप्ड जींस पहनने का है शौक? आज देख लीजिए कैसे नई जींस बन जाती है फटी-पुरानी ...

Interesting Video Of Jeans Making: सोशल मीडिया और इंटरनेट के होते हुए शायद ही कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जो इंसान की नज़रों से छिपी हुई हैं. फिर भी कई बार हम जिन सवालों को दिमाग में रखते हैं, उनके रैंडम जवाब मिल जाते हैं. एक ऐसा ही वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि वॉश्ड और रिप्ड जींस आखिर बनती कैसे हैं, जिस पर कई बार राजनैतिक तो कई बार सामाजिक चर्चा हो चुकी है.

फैशन के इस दौर में लोगों को अजीबोगरीब चीज़ें पसंद आ रही हैं, जिनमें से एक वॉश्ड और रिप्ड जींस है. आज हम आपको दिखाएंगे कि नई-नवेली जींस को कैसे फैक्ट्री में फटी-पुरानी बना दिया जाता है. ये वीडियो ट्विटर पर @cooltechtipz नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है, जिसमें फैक्ट्री में जींस की मेकिंग को बताया गया है, जो हममें से काफी लोगों के लिए बिल्कुल नई चीज़ है.

स्टोन नहीं लेज़रवॉश होती है जींस

वायरल हो रहे वीडियो में आप देख सकते हैं कि जिस जींस को हम स्टोनवॉश्ड के टैग से खरीदते हैं, वो दरअसल स्टोन नहीं बल्कि लेज़र से वॉश होता है. वीडियो किसी फैक्ट्री का है, जहां जींस की फिनिशिंग हो रही है. यहां जींस को फोल्ड करके रखा गया गया और इसके ऊपर से लेज़र बीम के ज़रिये रंग को उड़ाया जा रहा है और वो वॉश्ड लगने लगती है. फिर लेजर के ज़रिये ही जींस को रिप्ड भी किया जाता है. इस वीडियो को देखकर आप ये समझ जाएंगे कि जींस की वॉश्ड एंड रिप्ड डिज़ाइन तैयार कैसे की जाती है.

This is how jeans are stonewashed and ripped pic.twitter.com/wviZvMI3dn

— HOW_THlNGS_ACTUALLY_WORK (@cooltechtipz) January 2, 2023