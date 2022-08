Video : हाईवे पर शख्स ने किया अजीब स्टंट, शॉपिंग कार्ट में चढ़कर दिखाया करतब

Stunt Viral Video : सोशल मीडिया पर तरह-तरह के वीडियो रोज़ाना देखने को मिलते हैं. इनमें से कुछ वीडियो मज़ेदार और दिलचस्प होते हैं तो कुछ ऐसे भी होते हैं, जिन्हें देखकर आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह जाएं. एक ऐसा ही वीडियो (Highway Shopping Cart Stunt) इस वक्त इंटरनेट पर देखा जा रहा है, जिसमें एक शख्स ने हाईवे (Man Dragged in Shopping Cart) पर ऐसा खिलवाड़ किया है, जो उसकी जान पर भारी पड़ सकता है.

इंटरनेट पर लोग तरह-तरह के स्टंट दिखाते हुए देखे जा सकते हैं. हालांकि ये वीडियो इन सबसे बिल्कुल अलग है. वीडियो में एक शख्स सामान ले जाने वाली ट्रॉली में बैठकर एक टैंकर के पीछे लगा हुआ है. टैंकर के साथ ये शख्स (Man Dragged in Shopping Cart) बड़े आराम से रफ्तार के साथ चला जा रहा है. यूं तो ये काफी खतरनाक काम है, लेकिन इस शख्स को कोई फर्क नहीं पड़ रहा.

शॉपिंग ट्रॉली में हाईवे पर सैर

वायरल हो रहे वीडियो में एक शख्स शॉपिंग कार्ट में बैठा हुआ है. वो एक टैंकर के पीछे अपनी ट्रॉली लगाए हुए है. शॉपिंग कार्ट में बैठे हुए शख्स ट्रक को हाथ से पकड़े हुए है और उसके साथ ही तेज़ रफ्तार में आगे की ओर बढ़ रहा है. उस आदमी को ये खतरनाक स्टंट करने में ज़रा भी डर नहीं लग रहा है, मानो ये उसका रोज़ का काम है. हाईवे पर जा रही किसी गाड़ी से इस वीडियो को शूट किया गया है, जो लोगों को दंग कर रहा है. वीडियो के साथ यूज़र की ओर से एक कैप्शन भी दिया गया है- इसे घर पर ट्राई नहीं करें.

Do not try this at home!!!! pic.twitter.com/7n1uGSAk8B

— Morissa Schwartz (Dr. Rissy) (@MorissaSchwartz) August 10, 2022