गहरे गड्ढे में उतर गया शख्स, फिर जो चमत्कार हुआ, उस पर आंखें नहीं कर पाएंगी यकीन!

Man Floats in Sinkhole: सोशल मीडिया पर आपको अलग-अलग कंटेंट रोज़ाना दिखाई देते हैं. कई बार इसमें दिखने वाले वीडियो और कंटेंट ऐसे होते हैं, जिन्हें देखकर हम डर-सहम जाते हैं तो कुछ वीडियो हमें हंसाने वाले होते हैं. कुछ वीडियो ऐसे भी होते हैं, जिन्हें देखकर हम अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाते हैं. एक ऐसा ही वीडियो इस वक्त भी इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जो आपको दंग कर देगा.

कोई भी इंसान गहरे गड्ढे या तालाब से बचने की कोशिश करता है, खासतौर से तब, जब वहां तैरने की जगह कम हो. जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें एक आदमी गहरे गड्ढे के किनारे बैठा हुआ है और फिर धीरे-धीरे उसके अंदर उतर जाता है. हैरानी की बात ये है कि वो गड्ढे में डूबने के बजाय ऊपर की ओर से ही तैर जाता है. वीडियो देखकर लोग हैरान हो रहे हैं.

गड्ढे में डूबने के बजाय तैर गया शख्स

वायरल हो रहे वीडियो में एक सफेद रंग के कपड़े पहने हुए शख्स किसी ऐसी जगह पर बैठा हुआ है, जहां गहरा गड्ढा मौजूद है. वो धीरे-धीरे उसमें उतरना शुरू करता है. आप ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि ये खुद मौत को क्यों दावत दे रहा है. इसी बीच वो मुस्कुराते हुए पानी के ऊपर ही लेट जाता है और तैरने लगता है. वो डूबता नहीं है. इस वीडियो को ट्विटर पर @TansuYegen नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो को देखकर लोग हैरान हो रहे हैं.

Wowww💦💦💦 You can’t sink in the water in Siwa Oasis, Egypt because of the intense salt concentration… pic.twitter.com/6zsZMfRTlZ

— Tansu YEĞEN (@TansuYegen) September 2, 2022