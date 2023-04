Viral Video: नदी के बीच घड़ियाल से भिड़ गया शख्स, जलदैत्य के सामने दिखाया टशन, देखिए क्या रहा नतीजा ...

Man Fighting With Alligator: जिस तरह जंगल में शेर, बाघ और इस प्रजाति के खूंखार जानवरों से बचने की सलाह दी जाती है, ठीक उसी तरह पानी के अंदर जाते हुए मगरमच्छ और घड़ियाल से भी बचने को कहा जाता है. ये जानवर शांति से आकर इंसान का काम तमाम कर सकते हैं. ऐसे में अगर कोई शख्स नदी में रहकर घड़ियाल को लड़ने के लिए प्रोवोक करे तो आप इसे क्या कहेंगे?

वीडियो में एक शख्स ऐसा ही करते हुए देखा जा सकता है. आमतौर पर घड़ियाल और मगरमच्छ शांति से अगर किसी का पैर पकड़ लें तो उसे छोड़ते नहीं हैं और पानी के अंदर खींचकर उसका काम तमाम कर देते हैं. ऐसे में कम से कम पानी के अंदर न तो कोई जानवर न ही कोई इंसान उससे पंगा लेना चाहेगा, फिर भी वीडियो में दिख रहे शख्स की हिम्मत देख आप भी दंग रह जाएंगे.

घड़ियाल से पंगा ले लिया

वीडियो में एक शख्स को स्टीमर पर बैठे एक खतरनाक घड़ियाल से पंगा लेते हुए देखा जा सकता है. हैरानी की बात तो ये है कि ये शख्स घड़ियाल को लगातार उकसा रहा है लेकिन घड़ियाल उसपर अटैक नहीं करता. अगर उसे ज़रा भी गुस्सा आता, तो वो एक पल में ही शख्स की हालत खराब कर देता. घड़ियाल अपना मुंह भी खोले हुए है, फिर भी हमला नहीं कर रहा है. शख्स भी बिना डरे उसके साथ फाइटिंग करने लगता है, जबकि दूसरा आदमी घड़ियाल की पूंछ पकड़कर उसे नदी में गिराने की कोशिश करता है और आखिरकार उसे पानी में गिरा ही देता है.

Dude tries to flip and fist fight a gator pic.twitter.com/HUOsYTrmga

— Humans Are Metal (@HumanAreMetal) April 7, 2023