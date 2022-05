Video: 28 बीवियों और 135 बच्चों के साथ 37वीं शादी कर रहा है शख्स, IPS ने कहा- हिम्मत देखो !

Man Married 37th Time : अब तक आपने पुराने ज़माने के राजा-महाराजाओं के बारे में सुना होगा, जो एक साथ कई पत्नियां रखते थे. उसस दौर में ये चलन आम था, लेकिन आज शायद ही कोई ऐसा कर सकता है. इतनी सारी पत्नियों के साथ रहने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता लेकिन इस वक्त एक शख्स का वीडियो वायरल (Funny Viral Video) हो रहा है, जो बुढ़ापे में एक युवा लड़की (Old Man Married 37th Time) से शादी करता हुआ दिख रहा है. ये उसकी 37वीं शादी है.

वीडियो को आईपीएस रूपिन शर्मा (IPS Rupin Sharma) ने अपने आधिकारिक ट्विटर (Twitter Viral Video) अकाउंट से शेयर किया है और इस पर कैप्शन लिखा है- अब तक जीवित सबसे साहसी आदमी. इसने 28 पत्नियों, 135 बच्चों और 126 नाती-पोतों के सामने 37वीं शादी की है. इस वीडियो को देखकर लोगों ने तरह-तरह के कमेंट करने शुरू कर दिए. खैर, आप पहले ये वीडियो देखिए और सोचिए ये आदमी वाकई इस ज़माने में कितना हिम्मती है.

दादा कर रहे हैं 37वीं शादी

वायरल हो रहे वीडियो को देखकर आपकी भी हवाइयां उड़ जाएंगी. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक सजी-धजी खूबसूरत दुल्हन का घूंघट उठाया जा रहा है और फिर उसे एक बुजुर्ग शख्स के साथ बिठाया जाता है. ये शख्स उसके पिता नहीं, बल्कि पति हैं. वीडियो 45 सेकेंड का है. जिस लड़की की शादी हुई है, वो तो शांत दिख रही है, लेकिन बुजुर्ग शख्स के घरवाले काफी उत्साहित हैं. वे न सिर्फ फोटो और वीडियो बना रहे हैं बल्कि तालियां बजाकर नई दुल्हन का स्वागत करते भी दिख रहे हैं.

BRAVEST MAN….. LIVING

37th marriage in front of 28 wives, 135 children and 126 grandchildren.👇👇 pic.twitter.com/DGyx4wBkHY

