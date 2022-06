सड़क पर मौत के आगोश में पहुंचे कुत्ते के लिए मसीहा बना शख्स, CPR से लौटाई सांसें

दुनिया में कुत्तों को इंसान का बेस्ट फ्रेंड कहा जाता है. कुत्ते इंसान के प्रति सबसे वफादार होते हैं. इंसान भी अपने बच्चे सा कुत्तों को प्यार करते हैं. लेकिन ये प्यार उन कुत्तों को मिलता है, जिन्हें लोग घर में पालते हैं. सड़क पर रहने वाले कुत्तों का नसीब इतना अच्छा नहीं होता. ये अक्सर सड़क पर किसी गाड़ी के नीचे दबकर मर जाते हैं. लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो इन बेसहारा कुत्तों को खाना देते हैं और थोड़ा सा प्यार भी जाता देते हैं. आज हम आपको जो वीडियो दिखाने जा रहे हैं उसमें एक शख्स सड़क पर मरे पड़े कुत्ते के लिए किसी फ़रिश्ते सा बनकर आया.

ट्विटर पर IAS अधिकारी अवनीश शरण ने दिल को छु लेने वाला ये वीडियो शेयर किया. इसमें सड़क के किनारे अपनी सांसें खो चुके एक कुत्ते को अनजान शख्स ने पुनर्जीवन दिया. कुत्ते की सांस थम गई थी. लेकिन इस शख्स ने सीपीआर के जरिये कुत्ते की छाती पर प्रेशर डाला, जिसके बाद कुत्ता वापस सांस लेने लगा. इतना ही नहीं, वो तुरंत अपने दोनों पैरों पर खड़ा हो गया. जिसने भी इस वीडियो को देखा उसने शख्स की तारीफ करनी शुरू कर दी.

वीडियो की शुरुआत में ये डॉग बेजान सा पड़ा हुआ था. उसकी बॉडी में कोई हलचल नहीं हो रही थी. शख्स ने जब सड़क से गुजरते हुए उसे देखा तो नजदीक जाकर उसकी जांच की. शख्स ने दोनों हाथों से उसकी छाती पर प्रेशर दिया और उसे पलटकर उसकी पीठ के बल कर दिया. इसके बाद काफी देर तक शख्स कुत्ते की छाती पर प्रेशर देता रहा. आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाइ और कुत्ता उठकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया.

Sometimes Miracles are Just Good People with Kind Hearts.❤️ pic.twitter.com/iIncjYBQIi

— Awanish Sharan (@AwanishSharan) June 3, 2022