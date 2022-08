Video : खेलते-खेलते शख्स ने किया ऐसा कमाल कि मुंह ताकते रह गए दोस्त ! आप भी देखें ...

Jenga Game Stunt Video : सोशल मीडिया में एक से बढ़कर एक वीडियो आजकल वायरल होते रहते हैं. कई बार इनमें कुछ वीडियो ऐसे होते हैं, जिन्हें हम अपनी ज़िंदगी से रिलेट कर पाते हैं तो कुछ ऐसे होते हैं, जिन्हें देखकर हंसी आ जाती है. वैसे आज हम आपको जो वीडियो दिखाने जा रहे हैं, वो इन सबसे अलग है. ये वीडियो उन लोगों के लिए बड़ा मोटिवेशन है, जो जेंगा खेलने के शौकी हैं.

अगर आप जेंगा खेलने के शौकीन हैं, तो आपको भी पता होगा कि इस खेल में एक ऐसी स्थिति आती है, जब आपके पास बेहद कम ऑप्शन बचते हैं, इसी वक्त पर शख्स ने ऐसा कमाल किया कि आप ताली बजाए बिना नहीं रह पाएंगे. ये वीडियो ऐसे वक्त का है, जब अक्सर इस खेल में हम हार मानने की स्थिति में आ जाते हैं लेकिन हमें उस वक्त में अपनाई जाने वाली एक अविश्वसनीय ट्रिक सिखाने वाला है.

लड़के ने कर दिखाया कमाल

वायरल हो रहे वीडियो में दो दोस्त एक जगह जेंगा का खेल खेल रहे होते हैं. इसी बीच खेल में ऐसी स्थिति आती है, जिसमें कोई भी खिलाड़ी हार मान लेता है. वीडियो में भी ऐसा ही होने वाला होता है कि इसी बीच ये खिलाड़ी अलग ही किस्म का स्टंट दिखाता है. हालांकि ये सबके बस की बात नहीं है, जो जूडो कराटे का अच्छा खिलाड़ी होगा, वही इस ट्रिक को आजमा पाएगा. लड़के ने पलक झपकते ही एक ब्लॉक को अपनी जगह से इस तरह गायब किया कि टावर पर कोई असर ही नहीं पड़ा, जबकि ऐसी स्थिति में टावर ढह जाता है.

If you know karate, then you might become unbeatable in Jenga😊

pic.twitter.com/TYb2dO6oKS

— Tansu YEĞEN (@TansuYegen) August 11, 2022