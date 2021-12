Video : बिना हेलमेट बाइक पर लुगाई ढूंढ रहा था लड़का, पुलिस ने भेजा 14000 का चालान !

उत्तर प्रदेश के कानपुर (Kanpur Funny Videos) शहर के तमाम मज़ेदार वीडियो आपने सोशल मीडिया (Viral Video On Social Media) पर देखे होंगे. अभी कुछ दिन पहले ग्रीन पार्क में मैच के दौरान एक शख्स गुटखा (Gutkha Man Viral Video) खाकर फोन पर बतियाते हुए वायरल हुआ था. अब एक जनाब बिना हेलमेट के चलती-फिरती सड़क पर बाइक उड़ाते हुए नज़र आए. इतना ही नहीं ये मशहूर गाने पर लिप सिंक करते हुए करीब-करीब नाच रहे थे. जब पुलिस ने उनका ये टशन देखा तो जमकर इनकी बैंड बजाई.

उत्तर प्रदेश पुलिस (UP Police Twitter Account) ने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस शख्स का वीडियो शेयर किया है. वीडियो में पुलिस ने बताया है कि एक शख्स ने हेलमेट नहीं पहना होता है और अपनी बाइक रफ़्तार में चला रहा होता है. जिसके चलते उसे भारी-भरकम जुर्माना चुकाना पड़ जाता है. ये वीडियो इंटरनेट पर धुआंधार तरीके से वायरल हो रहा है.

गोविंदा के गाने पर बाइक वाला डांस

वायरल हो रहे वीडियो में एक शख्स बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में बुलेट पर बैठा हुआ है और अपना वीडियो बनवा रहा होता है. व्यस्त सड़क पर इन भाई साहब ने न तो शख्स ने हेलमेट नहीं पहना हुआ है, न ही वे ट्रैफिक नियम की कोई परवाह कर रहे हैं. यह वीडियो किसी म्यूजिकल ऐप में बनाया है और वे ‘मुझे एक ऐसी हाई फाई लुगाई चाहिए.’ गाने की लिप सिंक करते दिखाई दे रहे हैं. बुलेट पर बैठकर वे बेफिक्री से स्टंट भी कर रहे है. वीडियो तो वीडियो है, इसके बाद यूपी पुलिस ने जो इनके साथ किया, वो ज्यादा दिलचस्प है. पहले आप वीडियो देख लीजिए.

Driven by social media likes, throwing caution to the winds while driving can lead to the end of your ‘story’ forever!

Drive Safe, Stay Safer#SafetyFirst#HelmetProtects pic.twitter.com/mWN3f5Xhbq

— UP POLICE (@Uppolice) December 11, 2021