Video : शख्स से सीढ़ियों से कुछ यूं की लैंडिंग, देखकर हंसी नहीं रोक पाएंगे आप !

Funny Video : सोशल मीडिया पर कोई न कोई वीडियो वायरल होता ही रहता है. कभी किसी वीडियो (Man Slipped From Ladder) को देखकर हम सोच में पड़ जाते हैं तो कोई वीडियो इतना मज़ेदार होता है कि हंस-हंसकर लोटपोट कर दे. कुछ ऐसा ही एक वीडियो इ वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स सीढ़ी से कुछ उतरते हुए फिसल जाता है.

वायरल हो रहे वीडियो में एक शख्स सीढ़ी से नीचे उतरते कुछ इस तरह फिसल जाता है कि इसे देखकर आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे. वीडियो को लाखों लोग देख चुके हैं. आप भी एक बार इस शख्स के साथ हुआ मज़ेदार वाक्या देखेंगे तो आपका मूड हल्का-फुल्का हो जाएगा. खास तौर पर गिरने वाले शख्स का रिएक्शन अपने आपमें मज़ेदार है.

सीढ़ी से धड़ाधड़ फिसला शख्स

वायरल हो रहे वीडियो में कुछ लोग ऊपर के फ्लोर पर खड़े होकर कैमरे से कुछ शूट करने की कोशिश कर रहे हैं. इसी बीच छत से लगी सीढ़ी से एक शख्स नीचे की तरफ उतरने लगता है. वो जैसे ही दो-तीन स्टेप्स उतरता है, उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और शख्स धड़धड़ाता हुआ फिसलकर सीधा नीचे आ जाता है. दिलचस्प बात ये है कि फिसलने के बाद भी वो नीचे आकर खड़ा हो जाता है और इस तरह दिखाता है, मानो कुछ हुआ ही नहीं हो.

20 लाख लोगों ने देखा वीडियो

ये मज़ेदार वीडियो को ट्विटर पर @TheFigen नाम के अकाउंट से ट्वीट किया गया है. वीडियो को अब तक 20 लाख से भी ज्यादा लोग देख चुके हैं. वीडियो ओरिजनली There Was An Attempt से ट्वीट किया गया था, जिसे हज़ारों रीट्वीट मिल चुके हैं. वीडियो को 70 हज़ार से ज्यादा लोगों ने लाइक किया है और सैकड़ों लोगों ने कमेंट भी किया है.

