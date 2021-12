Video : महिला के गले में पट्टा डालकर फ्लाइट में पहुंचा शख्स, देखते रह गए यात्री !

Viral Video of Flight : हम ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी देख लेते हैं, जिन पर आंखों को एक बार विश्वास ही न हो. इस वक्त सोशल मीडिया (Social Media) पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल (Viral Video on Social Media) हो रहा है, जिसमें एक शख्स अपने साथ एक महिला के गले में पट्टा बांधकर (Man took woman in flight with strap around neck ) उसे ले जा रहा है. ये नज़ारा एक फ्लाइट का है, जहां और भी लोग मौजूद हैं.

वीडियो एक फ्लाइट का है, जिसमें बहुत से यात्री बैठे हुए हैं. इस बीच एक शख्स वहां महिला के साथ घुसता है, जिसे देखकर लोग हैरान रह जाते हैं. वो महिला को किसी जानवर की तरह अपने साथ ले जा रहा है और उसके गले में बाकायदा पट्टा लगा रखा है. सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो (Viral Video on Social Media) को देखकर हैरान हो रहे हैं.

गले में पट्टा बांधकर लाया शख्स

Reddit पर वायरल हुए वीडियो में शख्स अपने साथ एक महिला को लेकर अंदर घुसता है. महिला के गले में पट्टा पड़ा हुआ है. महिला को आगे की तरफ से जाने के लिए वो उसकी पट्टे का इस्तेमाल करता है. उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो कोई ओनर अपने पेट को घुमाने-टहलाने बाहर निकला हो. Newsweek की रिपोर्ट के मुताबिक वीडियो 22 दिसंबर को पोस्ट किया गया थास जो अब वायरल हो रहा है. वीडियो के साथ कैप्शन लिखा गया है- ‘अपने पार्टनर के साथ फ्लाइट के अंदर पट्टे के साथ.’

सोशल मीडिया यूज़र्स ने लिए मज़े

ये वीडियो कौन सी फ्लाइट का है, ये तो स्पष्ट नहीं है लेकिन इस वायरल कपल ने कोरोना नियमों का पालन करते हुए मास्क भी लगा रहा है. वीडियो को देखकर सोशल मीडिया पर लोग मज़े ले रहे हैं. कुछ लोगों ने कमेंट करते हुए लिखा कि ऐसा लगता है कि पट्टा थोड़ा छोटा है. एक अन्य यूज़र ने लिखा अगर इस पट्टे से महिला को आज़ाद किया जाए, तो क्या आस-पास बैठे लोग उस पर भरोसा करेंगे? वहीं कुछ लोगों ने माना कि ये किसी BDSM एक्टिविटी का भी हिस्सा हो सकता है.

