Video: जूते गीले होने से बचा रहा था शख्स, अगले ही सेकेंड हो गया पानी-पानी

Man Slips in Rainwater Video: सोशल मीडिया (Viral Video On Social Media) पर आपने तरह-तरह के वीडियो वायरल होते हुए देखे होंगे. कुछ वीडियो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़े हुए होते हैं तो कुछ वीडियो जंगलों और जानवरों की ज़िंदगी दिखाते हैं. ऐसे वीडियो काफी पसंद भी किए जाते हैं, लेकिन कुछ वीडियो कुछ यूं होते हैं कि आप इसके बारे में ज्यादा कुछ जानना नहीं चाहते और देखकर खूब एंजॉय करते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इस वक्त वायरल (Funny Viral Video) हो रहा है.

बारिश के मौसम में हर किसी की ये दिक्कत होती है कि हम घर से तैयार होकर निकलते हैं लेकिन किस मोड़ पर क्या हादसा हो जाएगा, कहा नहीं जा सकता है. इस वीडियो में भी शख्स अपने जूते पानी से बचाने के चक्कर में क्या कुछ नहीं करता, लेकिन आखिरकार उसके साथ कुछ ऐसा हादसा होता है कि जूते छोड़िए वो पूरा का पूरा ही गीला हो जाता है. वीडियो को देखकर आप हंसे बिना नहीं रह पाएंगे.

चले थे जूते बचाने, हो गया कांड

वायरल हो रहे वीडियो में दो शख्स देखे जा सकते हैं. इसमें काली टी शर्ट में दिख रहा आदमी शायद नीली शर्ट वाले शख्स का बॉस है. एक किनारे पर दोनों खड़े हुए हैं और सामने सड़क पर तेज़ी से बारिश का पानी बह रहा है. बॉस अपने साथ के शख्स को सड़क पर पैलेट रखने के लिए कहता है. वो इसे ठीक तरह से रख भी देता है, लेकिन जैसे ही वो इस पर अपना एक पांव रखता है, बुरी तरह फिसल जाता है. पैलेट पर फिसलकर मुंह के बल गिरे आदमी को देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे क्योंकि ज़रा देर पहले तक उसे अपने जूते तक की फिक्र थी.

Boss did not want to get his foot wet and asked the employee to put a pallet 😊 pic.twitter.com/cI1fXWGrnV

— Tansu YEĞEN (@TansuYegen) August 29, 2022