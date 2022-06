Video : कुत्तों की फौज लेकर सड़क पर निकला शख्स, पब्लिक बोली- 'ये है Z+ सिक्योरिटी'

Man Walking With Dogs : दुनिया में तमाम लोग ऐसे हैं, जिन्हें पेट्स पालने का शौक होता है. कुछ लोगों के पास तो एक ही कुत्ता या बिल्ली होती है और कुछ लोग घर में पेट्स की पूरी फौज रखते हैं. ऐसे लोग जब उन्हें लेकर वॉक के लिए निकलते हैं तो आसपास के लोग उन्हें देखते रह जाते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल (Viral Video of Man Walking With Dogs) हो रहे एक वीडियो में एक शख्स जब अपने पेट्स की फौज लेकर निकला, तो देखने वाले देखते ही रह गए.

वायरल हो रहे वीडियो (Viral Video On Social Media) में एक शख्स कुत्तों की एक पूरी फौज लेकर सड़क पर टहल रहा है. @buitengebieden नाम के ट्विटर (Viral On Twitter) अकाउंट से इसे शेयर किया गया है. आमतौर पर किसी वीआईपी की सुरक्षा के लिए हाई सिक्योरिटी दी जाती है, लेकिन ये आदमी इतने डॉग्स के साथ निकला है कि देखकर लग रहा है कि वे उसकी सुरक्षा में तैनात हैं.

कुत्तों के साथ घूमने निकला शख्स

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स मजे से सड़क के किनारे दर्जनभर कुत्तों के साथ टहलने के लिए निकला है. उसको देखकर लग रहा है कि कोई स्पेशल आदमी बाहर निकला हो और कुत्तों की फौज उसकी सुरक्षा कर रही है. क्लिप में शख्स का आत्मविश्वास और उसका डॉग्स के साथ कम्फर्ट लेवल देखने लायक है. ऐसा लग रहा है कि डॉग्स अपने ओनर की सिक्योरिटी के लिए उसके साथ-साथ चल रहे हैं.

वीडियो को मिले 24 लाख से ज्यादा व्यूज़

इस दिलचस्प वीडियो को माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर @buitengebieden नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. इसे अब तक 2.4 मिलियन यानि 24 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा है, जबकि 69 हज़ार से ज्यादा लोग वीडियो को लाइक कर चुके हैं. सैकड़ों लोगों ने वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा – ये तो जेड प्लस सिक्योरिटी है. कुछ लोगों को ये वीडियो प्यारा भी लग रहा है.

Tags: Viral video, Viral video news, Viral Video on Social Media