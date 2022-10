बोरिंग नहीं होते गणित के फॉर्मूले, अमरीकियों को गा-गाकर मैथ्स पढ़ाते भारतीय टीचर का वीडियो वायरल!

Maths Teacher Unique Teaching Style: गणित को ऐसा विषय माना जाता है, जो अगर किसी की समझ में आ जाए तो बहुत पसंद आ जाता है और अगर नहीं समझ में आए तो ये मुश्किल बन जाता है. वैसे विषय को पढ़ाने वाले टीचर का स्टाइल भी सब्जेक्ट को आसान या मुश्किल बना सकता है. यही वजह है कि इंटरनेट पर आजकल अतरंगी टीचर्स के वीडियो खूब वायरल होते रहते हैं, जो अपने विषय को अलग ही तरीके से पढ़ाते हैं. ऐसे ही एक मैथ्य टीचर का वीडियो इंटरनेट पर खूब देखा जा रहा है.

वायरल हो रहे वीडियो (Viral Video On Social Media) में यूनाइटेड स्टेट्स में जाकर एक भारतीय शिक्षक जिस तरह से गणित पढ़ा रहे हैं, वो वाकई अनोखा है. हमारा दावा है कि आपने टेग्नॉमेट्री की पढ़ाई इतनी म्यूज़िकल तरीके से कभी नहीं की होगी. सूत्रों को रटने का हर स्टूडेंट का अपना अलग स्टाइल होता है, जो उसके लिए इसे आसान बना देता है. हालांकि वीडियो में टीचर एक अलग अंदाज़ में छात्रों को फॉर्मूला याद करा रहे हैं.

गाना गाते-गाते गणित की पढ़ाई

वायरल हो रहे वीडियो में एक भारतीय टीचर और उनके सामने कुछ विदेशी स्टूडेंट्स बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं. टीचर रेखागणित के एक महत्वपूर्ण चैप्टर टेग्नोमेट्री यानि त्रिकोणमिति से जुड़े हुए सूत्र याद करा रहे हैं. इसके लिए उन्होंने म्यूजिकल तरीका अपनाया है. छात्र डेस्क थपथपाकर संगीत दे रहे हैं, जबकि टीचर खुद नाच-गाकर उन्हें फॉर्मूले रटवाने में जुटे हैं. वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा है कि छात्र और टीचर दोनों ही इस तरीके को एंजॉय कर रहे हैं. कुछ छात्र जहां टीचर के साथ-साथ बोल रहे हैं तो कुछ इस पर हंसते हुए भी दिखाई दिए.

Math also can be fun…Indian teacher teaching Trigonometry in US 😅 pic.twitter.com/GnrCT40YEv

— A K 🇮🇳 (@AK_Inspire) October 16, 2022