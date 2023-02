सोशल मीडिया पर रोज़ाना तरह-तरह के वीडियो वायरल होते रहते हैं. ज्यादातर वे होते हैं, जो जंगली और पालतू जानवरों से जुड़े हुए हों. पर अक्‍सर ऐसे वीडियो भी आ जाते हैं जिन्‍हें देखकर हम हैरान रह जाते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है, जिसमें एक मजदूर को ट्रॉली पर टमाटर लोड करते दिखाया गया है. आप हैरान होंगे कि यह शख्‍स जिस सरल तकनीक से टमाटर लाद रहा है उससे दो लोगों का काम वह खुद करता हुआ दिखाई दे रहा है. यह तरीका अपने आप में अनोखा है. लोग इसे देखकर हैरान हुए जा रहे हैं.

ट्विटर पर वाला अफसर (@ValaAfshar) ने यह वीडियो पोस्‍ट किया है. छानबीन पर पता चला कि यह वीडियो पिछले साल अक्‍तूबर सबसे पहले टिकटॉक पर पोस्‍ट किया गया था. मगर फ‍िर इसे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया जा रहा है. तब वीडियो पोस्‍ट करने वाले पारीख जैन ने लिखा था, कमाल का हुनर. देखिए कैसे यह शख्स टमाटर और बाल्टियों को विपरीत दिशा में फेंक देता है. कमाल की इंजीनियर स्‍क‍िल्‍स.

