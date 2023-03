Viral Video: मन लगाकर मेकअप करती दिखी बंदरिया, पब्लिक बोली- पार्लर में जॉब दिलवाओ!

Monkey doing make up of other monkey: सोशल मीडिया पर यूं तो बहुत से वीडियो वायरल होते रहते हैं, लेकिन जो वीडियो लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आते हैं, वो या तो जानवरों के वीडियो होते हैं या फिर बच्चों के मस्ती वाले वीडियो. खासतौर पर अगर कोई जानवर अपनी क्यूट हरकतों से आपके चेहरे पर मुस्कान ला दे, तो दिन बन जाता है. एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जो आपको मुस्कुराने पर मजबूर कर देगा.

एक बंदरिया का वीडियो आजकल खूब वायरल हो रहा है. आपने बंदरों को उछलते-कूदते तो बहुत देखा होगा, लेकिन शायद ही कभी किसी को बंदरिया को मेकअप करते देखा हो. हम आपके लिए जो वीडियो लाए हैं, उसमें कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है, जिसने लोगों को हंसा-हंसाकर लोटपोट कर दिया है. वैसे बंदरिया का कॉन्संट्रेशन भी कमाल का दिख रहा है.

बंदरिया ने किया गजब का मेकअप

वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि बंदरिया हाथ में हरा पत्ता लेकर एक बंदर को बिठाकर उसकी आंखों में कुछ कर रही है. लग रहा है कि वो पत्ते की मदद से बंदर का मेकअप करने की कोशिश कर रही है. थोड़ी देर में वो पत्ता चेंज कर देती है और एक लाल रंग के पत्ते को लेकर उससे बंदर की आंख में काजल लगाने जैसा नाटक करने लगती है. इस दौरान दोनों बंदर काफी गंभीर दिख रहे हैं मानो कोई इंपॉर्टेंट काम चल रहा है, जिसमें गलती नहीं दकी जा सकती है.

An Ophthalmologist or a beautician.. a very skilled one though pic.twitter.com/E1SuVOv98F — Geethanjali K (@Geethanjali_IFS) March 25, 2023

वायरल हो रहा है वीडियो

इस मजेदार वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर आईएफएस अधिकारी गीतांजलि के ने अपने आधिकारिक अकाउंट से शेयर किया है और कैप्शन में लिखा गया है, ‘एक नेत्र रोग विशेषज्ञ या एक ब्यूटीशियन. बहुत ही कुशल’. वीडियो 23 सेकंड का है और इस वीडियो को अब तक 59 हजार से भी अधिक बार देखा जा चुका है. इस पर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, एक यूज़र ने कहा है- ‘यहां बताना चाहेंगे कि इनकी मेमोरी पॉवर एक स्वस्थ मनुष्य के मेमोरी पॉवर के बराबर होता है’.

