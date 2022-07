Video : कम नहीं हैं बंदरों के भी नखरे, केले से एक-एक रेशा निकालकर ही खाया

Monkey Viral Video : सोशल मीडिया पर तरह-तरह के कंटेंट रोज़ाना वायरल (Viral Video On Social Media) होते रहते हैं. इनमें से कुछ कंटेंट हमारी जानकारी को बढ़ाने वाले होते हैं और कुछ को देखकर हम हैरान रह जाते हैं. एक ऐसा ही वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक बंदर को केला खाते हुए देखा जा सकता है. ये वीडियो (Monkey Eating Banana Video) इसलिए खास है क्योंकि ये बताता है कि इंसान ही नहीं बंदरों की भी खाने में च्वाइस होती है.

यूं तो हर जानवर की अपनी खासियत होती है, लेकिन बंदरों को अपनी होशियारी के लिए जाना जाता है. कहते हैं इनका दिमाग बिल्कुल इंसानों की तरह ही काम करता है. जनाब सिर्फ दिमाग ही नहीं, इनकी खाने-पीने की च्वाइस और तरीका भी बाकी जानवरों से अलग होता है. आपने सुना होगा कि बंदरों को केला बेहद पसंद होता है, लेकिन शायद ही कभी गौर किया हो कि ये केले को यूं ही नहीं खाते.

बाकायदा रेशे अलग करके खाया केला

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बंदरिया और उसका बच्चा कहीं से एक केला लेकर आए हैं. बच्चा केले को खाने के लिए मचल रहा है, लेकिन बंदरिया अपना पूरा वक्त इसे छीलने और साफ करने में लगाती है. वो पहले तो छिलका हटाती है और फिर एक-एक रेशा निकालकर फेंकती है. इतना ही नहीं वो उस रेशे को बच्चे से दूर कर देती है, ताकि वो इसे नहीं खा सके. आखिरकार जब केला पूरी तरह से साफ हो जाता है, तब बंदरिया इसे खाना शुरू करती है.

Monkeys dont like the stringy bits on bananas either😊

