बंदर ने चम्मच लेकर मज़े से खाया हलवा, वीडियो देखकर लोग बोले- So Cute !

पेट्स के तौर पर भले ही लोग डॉग्स (Pet Dogs) को कुछ ज्यादा ही पसंद करते हैं, लेकिन बंदर (Monkeys Are Like Humans) भी कुछ कम नहीं है. बंदर के अंदर क्यूटनेस जितनी कूट-कूटकर भरी होती है, उसका वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. टेबल पर बैठकर बाकायदा चम्मच से हलवा (Viral Video Of Monkey having Food) खा रहे बंदर को देखकर आप भी इसके फैन हो जाएंगे.

इंस्टाग्राम पर बंदर का हलवा खाते हुए वीडियो खूब वायरल हो रहा है. जिसे देखने के बाद पहले तो हर कोई हैरान हो रहा है, फिर इस बंदर की समझदारी की तारीफ कर रहा है. नन्हा सा बंदर अपनी होशियारी से लोगों का दिल जीत रहा है. सोशल मीडिया यूजर्स इसे बार-बार देख रहे हैं और इसे शेयर भी कर रहे हैं.

चम्मच से हलवा खा रहा है बंदर

वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि कुर्सी पर बैठा एक छोटा सा बंदर पूरे तरीके से टेबल पर बैठकर खाना खा रहा है. उसके लिए एक कटोरे में हलवा रखा है, जिसे बंदर बड़े चाव से खा रहा है. बाकायदा टीशर्ट पहनकर बैठे हुए इस बंदर को हलवा खाते हुए देखकर आपको लगेगा ही नहीं कि ये कोई जानवर है. बंदर को आराम से चम्मच से खाते देख लोग हैरान हो रहे हैं, क्योंकि बच्चों को भी इतनी आसानी से चम्मच नहीं पकड़ाया जा सकता, जैसे इस बंदर ने पकड़ रखा है.

लोगों ने की जीभर के तारीफ

बंदर के इस बेहद क्यूट से वीडियो को monkey.lovable नाम के अकाउंट से इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है. 13 नवंबर को शेयर हुए इस वीडियो को 1 लाख 80 हजार से ज्यादा लोगों ने लाइक किया है. वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है और हर कोई बंदर की सभ्यता पर रीझा जा रहा है. इस वीडियो पर कमेंट करते हुए लोगों ने बंदर की तारीफ भी की है और चुटकी लेने के लिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी टैग किया है.

