Video : बंदरों को यूं ही नहीं कहा जाता इंसानों का पूर्वज ! होशियारी देख आप भी रह जाएंगे दंग

Monkey Giving Heimlich Manoeuvre : सोशल मीडिया पर तरह-तरह के कंटेंट रोज़ाना वायरल (Viral Video On Social Media) होते रहते हैं. इनमें से कुछ कंटेंट हमारी जानकारी को बढ़ाने वाले होते हैं और कुछ को देखकर हम हैरान रह जाते हैं. एक ऐसा ही वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक बंदर की होशियारी (Monkey Giving First Aid Video) देखकर आप दंग रह जाएंगे.

यूं तो हर जानवर अपनी जगह पर बुद्धिमान होता है, लेकिन बंदरों की बुद्धि बिल्कुल इंसानों की तरह ही काम करती है. आपने ये बातें सुनी होंगी लेकिन बंदर की समझदारी से भरा हुआ ये वीडियो देखकर आप दंग रह जाएंगे. जिस तरह वो अपने बच्चे की जान बचाने के लिए ट्रीटमेंट दे रहा है, वो कोई इंसान भी इतने बेहतरीन तरीके से नहीं दे सकता.

बच्चे की जान बचाने का ट्रीटमेंट

वायरल हो रहे वीडियो में एक बंदर अपने छोटे से बच्चे को पीछे से पकड़कर जोर से झटका दे रहा है. उसके ऐसा करते ही बच्चे के मुंह से कोई चीज़ बाहर गिरती है, जो शायद उसके गले में कहीं जाकर अटक गई थी. इस प्रोसेस को मेडिकल साइंस में एब्डॉमिनल थ्रस्ट या फिर Heimlich Manoeuvre कहा जाता है. इसका इस्तेमाल तब होता है, जब किसी बाहरी ऑब्जेक्ट की वजह से अपर एयरवे में रुकावट आने लगती है. आश्चर्य इस बात का है कि वीडियो में बंदर इस प्रोसेस को बेहद कुशलता से कर रहा है.

Abdominal thrusts, also known as the Heimlich manoeuvre, is a first aid procedure used to treat upper airway obstructions by foreign objects.

Monkey does this perfectly to save its child.

Via SM. pic.twitter.com/IAp8uobFzU

