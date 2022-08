Video: लंगूर की मस्तानी चाल देखकर हो जाएगा हाल बेहाल, हंस-हंसकर लोटपोट हुए लोग

Monkey Funny Video: आपने बंदरों के अब तक तमाम मज़ेदार वीडियो देखे होंगे, लेकिन इस वीडियो में जिस तरह से लंगूर बंदर अपने करतब दिखा रहा है, उसे देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे.

Funny Monkey Video: सोशल मीडिया (Viral Video On Social Media) पर पसंद किए जाने वाले कुछ सबसे ज्यादा लोकप्रिय वीडियोज़ में जानवरों (Funny Animals Video) से जुड़े हुए वीडियो शुमार होते हैं. कभी जानवरों का खूंखार रूप देखकर हम डर जाते हैं तो कभी उनकी मज़ेदार हरकतें देखकर हम मुस्कुरा देते हैं. एक ऐसा ही वीडियो इस वक्त वायरल (Viral Video On Social Media) हो रहा है, जिसमें एक बंदर लोगों को हंसा रहा है.

आपने बंदरों के अब तक तमाम मज़ेदार वीडियो (Funny Video) देखे होंगे, लेकिन इस वीडियो में जिस तरह से लंगूर बंदर अपने करतब दिखा रहा है, उसे देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे. वैसे तो लंगूर बंदर खतरनाक भी बहुत होते हैं लेकिन बात मूड की है. इस वीडियो में लंगूर का मूड बड़ा ही अच्छा है और वो अपनी मस्तानी चल में दौड़ा चला जा रहा है.

लंगूर की चाल तो देखो …

वायरल हो रहे वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक लंगूर बंदर कहीं जा रहा है. पहले तो वो एक जगह से दूसरी जगह पर ज़ोर से छलांग लगा देता है. दूसरी ओर पहुंचते ही उसे जाने क्या सूझता है कि वो अपने अगले दो पैरों पर खड़ा हो जाता है और अपनी पूंछ और पैरों से बैलेंस बनाकर दूर तक ऐसे ही भागता हुआ चला जाता है. उसकी ये मस्ती भरी चाल देखकर आपको हंसी आ जाएगी लेकिन वो अपनी एक्टिविटी को भरपूर एंजॉय कर रहा है.

Whatever makes your soul happy…

Do that☺️☺️ pic.twitter.com/XLG7jaJGRp

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) August 29, 2022