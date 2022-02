Video : शावकों को मां शेरनी ने यूं संभाला, लोग बोले- 'मुश्किल में सिर्फ मां देती है साथ'

Lioness and Cubs Video : इंटरनेट (Viral On Internet) पर हर रोज़ तरह-तरह के वीडियो वायरल होते रहते हैं. कुछ वीडियो मज़ेदार होते हैं तो कुछ हमें प्रेरणा देने वाले. हालांकि सोशल मीडिया (Social Media Viral Video) पर ज्यादा पसंद किए जाने वाले वीडियो में जंगली जानवरों (Wildlife Viral Video) से जुड़े हुए वीडियो भी शामिल हैं. इस वक्त एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है शेरनी का, जो अपने बच्चों को मुसीबत में पड़ा देख फटाफट उनके पास मदद के लिए पहुंच जाती है.

कहा जाता है कि इंसान की ज़िंदगी में अगर कोई सबसे अहम होता है, तो वो उसकी मां है. इंसान उम्र के किसी भी पड़ाव पर हो, मुसीबत के वक्त वो अपनी मां को ही याद करता है. इसी तरह अगर कोई जानवर भी मुसीबत में हो, तो वो अपनी मां को ही देखता है. जब जंगल में शेर के शावक मुसीबत में थे, तो वे अपनी मां (Lioness Saving Cubs Video) की तरफ मदद के लिए देखते हैं. फिर मां ने जो किया, वो दिल छू लेने वाला है.

शावकों को बचाने पहुंची शेरनी

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि शेरनी और उसके दो शावक नदी के किनारे खड़े हैं. शावक काफी छोटे हैं और वे नीची ज़मीन पर पहुंचने के बाद ऊपर नहीं चढ़ पाते हैं. जैसे ही शेरनी की नज़र दोनों शावकों पर पड़ती है, वो बिना देरी किए हुए फटाफट नीचे उतरती है और शावक को अपने मुंह में दबाकर ऊपर चढ़ा लेती है. वीडियो में शेरनी का अपने बच्चों के लिए प्रोटेक्टिव नेचर देखकर लोग अपनी मां को याद करने लगे.

Whenever you are down, have faith in your mother💕 pic.twitter.com/7QJeowR1c4

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) February 27, 2022