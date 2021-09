Viral Video: लाइव इंटरव्यू दे रही थीं न्यूज़ीलैंड की मंत्री, पीछे से आए बेटे ने की ऐसी हरकत !

ऑनलाइन मीटिंग (Online Meeting) घर से अटेंड करना हर किसी के लिए मुश्किल टास्क है. खासकर तब, जब आपके घर में बच्चे हों. न्यूजीलैंड की एक मंत्री (New Zealand Minister) के साथ लाइव इंटरव्यू (Live Interview) में भी कुछ ऐसा ही हुआ. उनके बेटे ने इंटरव्यू के दौरान पीछे से आकर जो हरकत की, उसे देखकर सबकी हंसी छूट गई.

इंटरव्यू के दौरान मंत्री कार्मेल अपने बेटे की एंट्रीके बाद थोड़ी असहज और शर्मिंदा ज़रूर नज़र आईं, लेकिन बाद में उन्होंने ट्विटर पर इस घटना का वीडियो शेयर करते हुए इसे मज़ेदार किस्सा बताया. सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल (Viral Video) हो रहा है. हर कोई इसे देखकर अपनी सामान्य ज़िंदगी से जोड़कर देख रहा है.

That moment when you’re doing a LIVE interview via Zoom & your son walks into the room shouting & holding a deformed carrot shaped like a male body part. ‍♀️ Yes, we were almost wrestling over a carrot on camera, and yes, I’m laughing about it now but wasn’t at the time! pic.twitter.com/oUbcpt8tSu

— Carmel Sepuloni (@CarmelSepuloni) August 30, 2021