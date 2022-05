Video : देखते ही देखते पानी में बह गया बीच पर बना 3 करोड़ का घर, क्लाइमेट चेंज का खौफनाक असर !

Climate Change : अब तक क्लामेट चेंज की बातों को लेकर अगर हमारी आंखें नहीं खुली हैं, तो हमें अपने आस-पास देखने की ज़रूरत है. किस तरह धरती खतरे में है और प्रकृति का बदला हुआ रूप इंसान के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है. अमेरिका (United States News) के नॉर्थ कैरोलिना (North Carolina) बीच पर एक बीच हाउस को समंदर की लहरों ने बढ़कर जिस तरह तहस-नहस (Beach House Collapse Video) कर डाला, उस वीडियो को देखने के बाद कुछ कहने की ज़रूरत बाकी नहीं बचती. ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल (Viral On Social Media) हो रहा है.

वीडियो को अमेरिका की नेशलन पार्क सर्विस की ओर से शेयर किया गया है. ट्विटर पर 10 मई को हुई इस घटना का वीडियो शेयर किया गया है, जिसमें घर लहरों और तेज़ हवाओं से गिरता हुआ दिखाई देता है. लहरें घर के निचले हिस्से को उखाड़ने के बाद उसे अपने साथ बहाती हुई ले जा रही हैं. ये घर खाली ही पड़ा हुआ था और Hatteras Island के बाहरी किनारे पर बना था. मेनलैंड से 48 मील दूरी पर बना ये घर कोस्टल फ्लड का शिकार हुआ है.

ट्विटर पर शेयर किया गया वीडियो

US National Park Service के अधिकारियों ने वीडियो को शेयर किया है और जानकारी दी है कि एक ही दिन में इस तरह गिरने वाला ये दूसरा शानदार बीच हाउस है. वीडियो घर गिरने से कुछ ही सेकेंड्स पहले रिकॉर्ड किया गया और इसमें घर के लहरों से गिरने की घटना साफ देखी जा सकती है. फिलहाल इस इलाके को लोगों के लिए बंद कर दिया गया है, लेकिन तूफान से वहां मौजदू 9 और घर खतरे में हैं.

Cape Hatteras National Seashore (Seashore) has confirmed that an unoccupied house at 24265 Ocean Drive, Rodanthe, N.C. collapsed this afternoon. This is the second unoccupied house collapse of the day at the Seashore. Read more: https://t.co/ZPUiklQAWA pic.twitter.com/OMoPNCpbzk

— Cape Hatteras National Seashore (@CapeHatterasNPS) May 10, 2022