Video : चेसबोर्ड पर 'जीवित' हुए शतरंज के मोहरे, अद्भुत बिसात देख हैरान रह जाएंगे आप !

Chess Board Live Choreography : सोशल मीडिया पर वायरल (Viral Video On Social Media) होने वाले कई वीडियो आपको हैरान कर देते हैं. एक ऐसा ही वीडियो इंटरनेट पर इस वक्त वायरल हो रहा है, जिसमें लोगों को शतरंज (Live Chess) की बिसात लाइव देखने को मिल रही है. आपने इससे पहले कभी भी चेसबोर्ड पर शतरंज के मोहरों को जीवित नहीं देखा होगा, यही वजह है कि वीडियो खासी सुर्खियां बटोर रहा है.

शतरंज की बिसात बिछते हुए और खिलाड़ियों को खेलते हुए आपने कई बार देखा होगा, लेकिन इस वक्त वायरल हो रहे वीडियो में इसका कुछ अलग ही अंदाज़ है. चेस बोर्ड पर शतरंज के मोहरों को नाचते- गाते देखकर कोई भी मंत्रमुग्ध (Chess Board Live Choreography) हो जाएगा. इस खूबसूरत लाइव चेस को तमिलनाडु के पुदुक्कोट्टई की कलेक्टर कविता रामू ने कोरियोग्राफ किया है. नृत्य के ज़रिये शतरंज का खेल (Viral Video On Social Media) और मोहरों की चाल देखी जा सकती है.

शतरंज के बोर्ड पर मोहरों का नृत्य

वायरल हो रहे वीडियो में शतरंज के मोहरे जीवंत दिखाई दे रहे हैं. तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में चल रहे 44वें शतरंज ओलंपियाड को प्रमोट करने के लिए तरह-तरह की एक्टिविटीज़ की जा रही है. ये वीडियो पुदुक्कोट्टाई की कलेक्टर कविता रामू ने पेश किया है, इसमें कॉन्सेप्ट से लेकर कलाकारों की कोरियोग्राफी तक उन्होंने ने ही की है. वीडियो को बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा ने शेयर किया है और इसके साथ लिखा है- ‘शानदार. मुझे बताया गया है कि पुदुक्कोट्टई की कलेक्टर कविता रामू ने इसे कोरियोग्राफ किया है. उन्होंने शतरंज के मोहरों को जीवित कर दिया है. इसकी प्रामाणिकता भी है क्योंकि शतरंज का आविष्कार भारत में ही हुआ है.’ वीडियो में बैकग्राउंट म्यूज़िक से लेकर नृत्य की मुद्राएं तक आपको हैरान कर देंगी.

Superb. Choreographed, I’m told, by Ms Kavitha Ramu, Collector Pudukkottai. Makes the chess pieces come alive in our imagination. Also it has authenticity, given the game was invented in India. Bravo! pic.twitter.com/BZCQvluyFz

— anand mahindra (@anandmahindra) July 29, 2022