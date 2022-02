Video : ताऊ ने बाइक पर दिखाया खतरनाक स्टंट, लोग बोले- बूस्टर डोज़ का है असर !

सोशल मीडिया पर वायरल (Viral Video on Social Media) होने वाले तमाम वीडियोज़ में से कुछ ऐसे होते हैं, जिन्हें देखकर आप चौंक जाते हैं. एक ऐसा ही अचंभित करने वाला वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. इस वीडियो में एक बुजुर्ग शख्स बाइक (Old Man Stunt Video) के साथ खतरनाक स्टंट (Dangerous Stunt of Old Man) करता दिख रहा है. इनका हवा-हवाई अंदाज़ देखकर आपको यकीन ही नहीं होगा कि वे उम्र के इस पड़ाव पर हैं.

बुजुर्ग शख्स की जांबाज़ी और दिलेरी देखकर जहां लोग दंग हो रहे हैं, वहीं उन्हें चिंता हो रही है उनकी सुरक्षा की भी. वे बेहद खौफनाक स्टंट दिखा रहे हैं, जो सोशल मीडिया यूज़र्स को हैरान कर रहा है. आमतौर पर युवाओं को इस तरह के दिल दहला देने वाले स्टंट करते हुए देखा जाता है, लेकिन इस बुजुर्ग को ऐसा करता देख लोग परेशान हो रहे हैं.

दादा का जोश देख खौफ में आए लोग

वायरल हो रहे वीडियो में बुजुर्ग शख्स बिल्कुल युवाओं की तरह बाइक पर बैठकर खतरनाक स्टंट दिखा रहे हैं. वे बाइक को तेज़ रफ्तार में दौड़ाते हुए कभी दोनों हाथों को हैंडल से हटा लेते हैं तो कभी बाइक पर कूदते हुए दिखाई देते हैं. इतना ही नहीं वे सीट से उछलते हुए अपने दोनों हाथ हवा में लहराने लगते हैं. वीडियो देख कोई भी बुजुर्ग शख्स की दिलेरी की तारीफ करेगा. हां, ये चिंता भी ज़रूर होगी कि अगर कहीं कुछ अनहोनी हुई तो इनकी जान पर भी बन सकती है.

लाखों लोगों ने देखा वीडियो

इस वीडियो को yourenaturegram नाम के Instagram अकाउंट से शेयर किया गया है. इस वीडियो को अब तक 10 लाख से ज्यादा लोग पसंद कर चुके हैं और बहुत से लोगों ने इस पर कमेंट भी किया है. कुछ यूज़र्स ने बुजुर्ग शख्स की एनर्जी को कोरोना की बूस्टर डोज़ का असर बताया है तो कुछ लोगों ने कहा है- ‘यमराज आज छुट्टी पर हैं.’ कुल मिलाकर लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है और वे इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

