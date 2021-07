Oldest rivalry: जब जानी दुश्मनों के बीच छिड़ गई जंग, देखने वाले दिल थामे देखते रह गए

The oldest rivalry in world pic.twitter.com/yblvC8Mvzx

सांप और नेवले (Snake and Mongoose) की दुश्मनी के बारे में तो आपने सुना ही होगा और उनके बीच खूनी जंग के कई सारे वीडियोज भी देखें होंगे. अब ऐसा ही एक वीडियो वायरल (Video viral) हो रहा है जिसमें दो जानी दुश्मनों की रोमांचक लड़ाई देखने को मिल रही है. लोग टकटकी लगा कर इस 'जंंग' को देख रहे हैं.दरअसल, आईएफएस ऑफिसर सुसांता नंदा (IFS Officer Susanta Nanda) ने अपने ट्विवटर हैंडल से एक वीडियो ट्वीट किया है, जिसमें एक सांप और नेवले की लड़ाई (Snake and mongoose fight) दिखाई गई है. जिसे अगर आप भी देखेंगे तो यही कयास लगाते रह जाएंगे कि आखिर इनमें से जीत किसकी हुई. आपको बता दें कि 45 सेकेंड के इस वीडियो में दिखाया गया है कि कुछ पत्थरों के पास फर्श या शायद पेड़ के नीचे बैठने के लिए बनाई गई जगह पर पहले एक सांप और नेवला लड़ रहे होते हैं. जिसके बाद सांप नेवले से बचता हुआ नीचे जमीन पर उतर जाता है और फिर नेवला भी उस पर वार (Mongoose attacking snake) करता हुआ नीचे आ जाता है. वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सांप नेवले की पैंतरेबाजी (Manoeuvring skills of Mongoose) से बचने की कोशिश कर रहा है और बार-बार अपने फन से उस पर हमला भी कर रहा है लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी नेवला उसका पीछा नहीं छोड़ रहा. जिसके बाद सांप रेंगता हुआ एक नदी या तालाब के किनारे पहुंच जाता है और नेवला भी उसका पीछा करते हुए वहां चला जाता है. वीडियो बेशक यहीं खत्म हो जाता है लेकिन दर्शकों के मन में चल रहे सवाल खत्म नहीं होते. हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिर कौन किस पर भारी पड़ा.आपको बता दें कि इस वीडियो को हजारों लोग देख चुके हैं. एक यूजर ने पूछा कि इनमें से किसकी जीत हुई होगी? तो जवाब में एक श्ख्स ने कहा कि नेवला अपने पेंतरेबाजी के कारण जीता होगा. वहीं एक यूजर ने जानकारी दी, 'नेवले पर सांप के जहर (विशेष रूप से कोबरा) का असर नहीं होता इसलिए वह सांप से लड़ने के काबिल होता है.आप यह तो जानते ही हैं कि सांप और नेवले के बीच 36 का आंकड़ा रहता है. जिसमें अक्सर दोनों लहुलुहान हो जाते हैं लेकिन ऐसे में ज्यादातर नेवले बाजी मार जाते हैं. आपको बता दें कि नेवले की पैंतरेबाजी और गजब की फुर्ती के कारण वो सांप के वार से बच जाते हैं. साथ ही नेवले के शरीर में सांपों के जहर के खिलाफ लड़ने वाले एंटीडोट होते हैं, जिनकी वजह से वह बहादुरी से सांप का सामना कर पाते हैं.