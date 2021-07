वायरल वीडियो में दिखी एक लड़की की 5 आंखें और 5 होंठ देखकर आपका सिर चकरा जाएगा, जानिए इसकी सच्चाई

आपने ऐसे कई मेकअप आर्टिस्ट्स (Makeup artists) देखे होंगे जो अपने हुनर से लोगों का शानदार मेकओवर (Makeover) कर देते हैं लेकिन ऐसे ही एक मेकअप आर्टिस्ट की कलाकारी का एक अजीबोगरीब वीडियो सामने आया जिसने एक लड़की का ऐसा मेकअप किया है कि देखकर आपका सिर चकरा जाएगा.दरअसल, @RexChapman नाम के ट्विटर यूजर ने एक वीडियो अपलोड किया है, जिसमें एक लड़की की 5 आखें और 5 ही होंठ दिखाई दे रहे हैं. इस वीडियो को देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे. आपको इस बात की जानकारी भी दे दें कि रेक्स चैपमैन (Rex Chapman) अमेरिका के बास्केटबॉल प्लेयर (American former Basket ball player) रह चुके हैं. जानकारी के मुताबिक जो वीडियो में दिखाया गया है, वो सब मेकअप का कमाल है. मेकअप आर्टिस्ट ने इतनी सफाई से लड़की के चेहरे पर नकली आखें और होंठ बनाए हैं कि समझना मुश्किल हो रहा है कि असली आखें कौनसी हैं और नकली कौनसी. वीडियो में आप देखेंगे कि आर्टिस्ट होंठों पर लिपस्टिक लगा रहा है. जिसके कुछ ही सेकेंड्स बाद लड़की आखें खोलती है तो पता चलता है कि असल में आर्टिस्ट ने आखों पर नकली होंठ बनाए हैं. वहीं साथ वाली असली आंख पर भी उसने एक नकली आंख बनाई है. नकली आंखों और होंठ के अलावा कलाकार ने नकली नाक भी बनाई है.वीडियो में लड़की को देखकर एक बार को तो बिल्कुल समझ नहीं आएगा कि लड़की देख किस तरफ रही है. आपको बता दें कि इस वायरल वीडियो को लाखों लोग देख चुके हैं और लोग जमकर इस पर कमेंट भी कर रहे हैं. इस पर लोगों के मिक्स रिएक्शन्स (Mix reactions) आ रहे हैं. कई लोग खुद को इसे बार-बार देखने से नहीं रोक पा रहे तो कई लोग इसे क्रीपी (Creepy) भी बता रहे हैं. साथ ही लोगों को रेक्स के वीडियो कैप्शन 'वेन द एडिबल्स हिट' (When the edibles hit) का मतलब भी नहीं समझ आ रहा. हांलाकि, लोग इसे लेकर कयास लगा रहे हैं कि शायद वो नशे से संबंधित कुछ कह रहे हैं.