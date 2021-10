Viral Video : हाईवे पर शुतुरमुर्ग ने लगाई रेस, गाड़ियों के बीच दौड़ते देख छूटी लोगों की हंसी

पाकिस्तान (Pakistan) के तमाम मज़ेदार वीडियो (Funny Viral Videos) सोशल मीडिया (Social Media Viral Video) पर जब-तब वायरल होते रहते हैं. फिर चाहे वो पावरी गर्ल का वीडियो (Pawri Girl Video) हो या फिर ताज़ा-ताज़ा ऑस्ट्रिच के हाईवे (Ostrich Running On Highway) पर दौड़ लगाने का वीडियो. इस वक्त सोशल मीडिया पर ये वीडियो (Ostrich Funny Viral Video) धड़ल्ले से वायरल हो रहा है, जिसमें मिस्टर ऑस्ट्रिच लाहौर की सड़कों पर गाड़ियों के बराबर दौड़ते नज़र आ रहे हैं.

दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी माना जाने वाला शुतुरमुर्ग पाकिस्तान में सड़क पर रेस लगाता नज़र आया. अब ये घटना सामान्य तौर पर तो फनी नहीं कही जाएगी, क्योंकि पक्षी की जान खतरे में थी लेकिन उसकी हाईवे पर दौड़ देखकर आपको एक बार हंसी तो ज़रूर आ जाएगी. शुतुरमुर्ग गाड़ियों के बीच बड़ी रफ्तार से दौड़ रहा है, लेकिन सोचने की बात ये है कि आखिर वो सड़क पर पहुंचा कैसे?

लाहौर की सड़क पर दौड़ा ऑस्ट्रिच

@Biiiyaa नाम के ट्विटर अकाउंट से ये वीडियो साझा किया गया है. इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि शुतुरमुर्ग बड़ी ही रफ़्तार के साथ सड़क के बीचोंबीच दौड़े जा रहा है. किसी को भी ये बात पता नहीं है कि आखिर यह शुतुरमुर्ग लाहौर की सड़क पर कैसे पहुंचा और इसका मालिक कौन है? तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं. कोई कह रहा है कि शुतुरमुर्ग चिड़ियाघर से भागा है तो किसी का कहना है कि ये किसी का पाला हुआ शुतुरमुर्ग है.

Wtf is an ostrich doing at canal road lahore

Which of you told it “Paa ji tussi nair o nair ho jana ai”pic.twitter.com/I5J9Laofit

— Biyaa ⚕️ (@Biiiyaa) October 26, 2021