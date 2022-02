Video : बैलों के झुंड से अकेली भिड़ गई चिड़िया, बहादुरी देख भागे सब के सब

Viral Video of Goose Fighting Oxen : सोशल मीडिया पर रोज़ाना (Viral Video On Social Media) तरह-तरह के वीडियो वायरल होते रहते हैं. इनमें से कुछ वीडियो मजे़दार होते हैं तो कुछ प्रेरणा देने वाले. ऐसा ही एक मोटिवेशनल वीडियो (Motivational Video) महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ने अपने ट्विटर (Twitter Account) अकाउंट से शेयर किया है, जो खूब वायरल हो रहा है. ये वीडियो बैलों के झुंड और उनसे पंगा ले रही एक छोटी सी चिड़िया का है.

ये वीडियो यूं तो छोटा सा है, लेकिन इसके पीछे छिपा मैसेज लोगों को काफी इम्प्रेस कर रहा है. जिस निडरता से चिड़िया बैलों के सामने डटी हुई है, वो देखकर आप भी उसके कायल हो जाएंगे. आनंद महिंद्रा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और उनके Inspirational Tweets इंटरनेट पर खासे लोकप्रिय होते हैं. आइए देखते हैं नन्हीं चिड़िया की बहादुरी वाला छोटा सा वीडियो.

बैलों के झुंड से लिया चिड़िया ने पंगा

सोमवार को आनंद महिंद्रा ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक 8 सेकेंड का वीडियो पोस्ट किया है. वीडियो एक खेत का है, जहां एक चिड़िया या फिर इसे बतख की एक प्रजाति कहें, गाय और बैलों के झुंड से घिरी हुई नज़र आ रही है. बैल पूरी ताकत से चिड़िया की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन चिड़िया उनसे न तो डरती है और न ही अपनी जगह से हिलती है. गाय और बैलों की उसे डराने की कोशिश बिल्कुल बेकार चली जाती है. यूं तो बैल या गाय मांसाहारी जानवर नहीं हैं लेकिन चिड़िया को चोट ज़रूर पहुंचा सकते थे.

‘How’s the Josh, bird?’ ‘High sir, Ultra high’. That bird’s chutzpah is my #MondayMotivation (courtesy @ErikSolheim ) pic.twitter.com/lVDRXpDZbp

— anand mahindra (@anandmahindra) February 21, 2022