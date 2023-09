Pakistan Viral Video: भारत ने हाल में अपने ‘चंद्रयान-3’ को चंद्रमा की सतह पर उतार कर इतिहास रचा है. भारत की इस सफलता पर उसे दुनिभा भर से प्रशंसा मिली. भारत के प्रयासों और उसके स्पेस मिशन की सराहना करते हुए पाकिस्तानी मीडिया की प्रतिक्रियाएं भी ऑनलाइन सामने आईं. लेकिन अब पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के युवकों का एक स्पूफ वीडियो वायरल हुआ है.

माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ‘एक्स’ (पहले ट्विटर) पर ‘पाकिस्तानी भी चांद पर जा रहे हैं’ कैप्शन के साथ शेयर किए गए इस वीडियो ने नेटिजन्स का ध्यान अपनी ओर खींचा. लोगों ने इस वीडियो को हंसाने वाला और कुछ ऐसा पाया जिसे कोई भी देखना नहीं भूल सकता. यह कहना गलत नहीं होगा कि इस वीडियो देख कर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे. वीडियो में कथित तौर पर पाकिस्तान से लोगों को चंद्रमा पर ले जाते हुए वर्चुअली सीन दिखाए गए हैं.

‘चांद पर भेजा था, लेकिन पहुंच गया नरक’

कंप्यूटर से बनाए गए इस वीडियो में, एक शख्स रॉकेट पर बैठे हुए चंद्रमा की ओर जाते हुए दिखता है. वह शख्स जब स्पेस में पहुंचता है, तो कहता है कि वह चंद्रमा की जगह नरक में पहुंच गया है. तब धरती पर बैठे पाकिस्तानी युवक उसे चांद तक पहुंचने का रास्ता बताते हैं. वीडियो के आखिर में, चंद्रमा की सतह पर उतरने और अपना उत्साह व्यक्त करने के बाद शख्स कहता है, ‘ओह, आखिरकार मैं चांद पर पहुंच गया.’

(चेतावनी: अपमानजनक भाषा) | यहां देखें- वीडियो

Pakistanis are also going to the moon 😭 pic.twitter.com/QLW8WWkPh3

— Taimoor Zaman (@taimoorze) August 31, 2023