Video : मस्ती करते हुए पांडा का प्यारा सा वीडियो, करोड़ों लोगों के चेहरे लाया मुस्कान

Playing Panda Video : सोशल मीडिया पर हर दिन कोई न कोई वीडियो वायरल होता ही रहता है. कभी हमारी आम ज़िंदगी से जुड़ा हुआ वीडियो तो कभी जंगलों में जानवरों के रहन-सहन से जुड़े हुए वीडियो (Wildlife Video) लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचते हैं. खासतौर पर कुछ जानवर तो इतने प्यारे होते हैं कि आप बार-बार उन्हें देखना चाहते हैं. दुनिया के ऐसे ही चहेते जानवरों में से एक सफेद और काले रंग का गोलमोल पांडा (Panda Playing Video) भी है.

वीडियो में एक पांडा जिस तरह से अकेले ही खेलकूद और मस्ती कर रहा है, उसे देखकर किसी का भी दिन बन जाएगा. छोटे बच्चों की तरह वो इधर-उधर लोटपोट करके खेल रहा है. वीडियो को लोगों का खूब प्यार मिल रहा है. पांडा की मासूमियत और भोलापन देखकर आप थोड़ी देर के लिए उसके शरारती अंदाज़ में खो जाएंगे.

लोटपोट कर खेलता पांडा

वायरल हो रहे वीडियो में एक काले और सफेद रंग का गोल मोल सा पांडा किसी चिड़ियाघर में खले रहा है. यहां पर वो पहले ऊपर से नीचे से तरफ आता है और फिर ढलान पर गोल-गोल लोटता हुआ नीचे की तरफ चला जाता है. वहां से उठकर वो दूसरी तरफ खेलने के लिए पहुंच जाता है. उसका के प्यारा सा खेल लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है. पांडा दुनिया के कुछ ऐसे जानवरों में शुमार है, जिन्हें खेलते हुए देखना लोग खूब पसंद करते हैं. अपने टेडी बियर जैसे लुक और मासूम हरकतों से ये किसी का भी दिल जीत सकते हैं.

Still wondering how does this species survive in the wild.. pic.twitter.com/qcCNnfnZeF

— Buitengebieden (@buitengebieden) July 8, 2022