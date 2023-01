साथी की हुई मौत तो तोते ने कुछ यूं दी विदाई, Viral Video देख आ जाएंगे आंखों में आंसू

Wildlife Viral Video: सोशल मीडिया पर हम तरह-तरह के वीडियो देखते हैं, लेकिन कई बार कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है, जो सीधा हमारे दिल को छू जाए. खासतौर पर अगर ये वीडियो जानवरों से जुड़े हुए होते हैं, तो लोगों को ये और भी ज्यादा पसंद आते है. अब तक आपने मस्ती करते हुए जानवरों के तमाम वीडियो देखे होंगे, लेकिन आज जो वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उसमें एक तोता काफी इमोशनल दिख रहा है.

कुछ जानवरों को हम अपने घर में पालकर रखते हैं, जो इंसानों के साथ रहते-रहते संवेदना सीख जाते हैं. हालांकि ऐसा नहीं है उनमें पहले से ऐसे भाव नहीं होते हैं. वायरल हो रहे वीडियो में एक तोते को अपने साथी की मौत पर इस तरह से दुख जताते देखकर आपको यकीन हो जाएगा कि इंसान ही नहीं बल्कि जानवरों में भी संवेदना होती है और उन्हें भी कष्ट होता है.

साथी की मौत पर बेचैन तोता

वायरल हो रहे वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक तोता अपने साथी के पास बैठा हुआ है और उसे जगाने की कोशिश कर रहा है. जबकि उसका साथी इस दुनिया से जा चुका है और उसकी आखिरी विदाई के लिए तैयारी हो चुकी है. कभी वो अपने साथी के चेहरे की ओर जाता है तो कभी उसके दूसरे अंगों पर चोंच मारकर उसे जगाने की कोशिश कर रहा है. उसे क्या पता कि उसका साथी अब इस दुनिया से कभी न लौटने के लिए जा चुका है. वीडियो काफी भावुक कर देने वाला है और आप भी इसे देखकर इमोशनल हो जाएंगे.

“Goodbyes simply means I will miss you till we meet again”

Grieving just like us. Treat the wild with empathy. pic.twitter.com/DgqIfI0nH9

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) January 2, 2023