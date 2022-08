Video : किसी मशीन की तरह धड़ाधड़ काम करने वाले लोग, रोबोट को भी करते हैं फेल !

Viral Video on Social Media : कोई भी काम इंसान मां के पेट से सीखकर नहीं आता. दुनिया में आने के बाद वो इसी दुनिया में धीरे-धीरे काम सीखता है और फिर करते-करते परफेक्ट हो जाता है. अभ्यास इंसान को किस तरह बना देता है, उसे दिखाता हुआ परफेक्शनिस्ट लोगों का वीडियो इन दिनों ट्विटर पर खूब ट्रेंड कर रहा है. वीडियो में लोग अपना काम इतनी जल्दी और इतनी परफेक्शन के साथ कर रहे हैं कि इसे देखकर हम दंग रह जाएंगे.

सोशल मीडिया पर कुछ लोगों का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे अपना काम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से और इतनी तेजी से कर रहे हैं कि रोबोट को भी फेल कर दें. पूरे वीडियो में अलग-अलग सेक्टर में काम करने वाले लोगों की छोटी-छोटी क्लिपिंग्स हैं, जिनमें वे अपने काम को इतनी तेज़ी और परफेक्शन के साथ कर रहे हैं कि देखने वालों का दिमाग ही हिल जाए.

काम कोई भी हो, स्पीड कमाल है !

वायरल वीडियो की शुरुआत एक शख्स के संतरे को जल्दी-जल्दी काटने से होती है, तो वहीं दूसरी क्लिप में 4 मजदूर हथौड़े से एक के बाद एक बेहतर कोआर्डिनेशन के साथ काम करते नजर आ रहे हैं. इसके बाद कोई एकदम परफेक्ट तरीके से प्याज तो कोई तरबूज काटता नजर आ रहा है. कहीं एक महिला जल्दी से काम निपटाती है तो एक शख्स फटाफट कांच की थालियां रैक में जमा रहा है. पिज्जा काटने का तरीका और नोट गिनने की रफ्तार आपका दिमाग हिला देगी. एक शख्स तो एक साथ दर्जनों ट्रॉली लेकर पीछे की तरफ स्लाइड कर रहा है. वहीं एक छोटा बच्चा सिर्फ प्रैक्टिस के बल पर रोटी से खेल रहा है. इसके अलावा भी कई लोगों के काम को इसमें दिखाया गया.

When your job is love pic.twitter.com/XxBtl4Foic

— figensezgin (@_figensezgin) July 30, 2022