Video : पंजाबी शादी में शोर-शराबा बंद कराने पहुंची थी पुलिस, फिर खुद भी लगाने लगी ठुमके !

Police Dancing at Pre Wedding Party : देश कोई भी हो, अगर किसी पार्टी में म्यूज़िक ज़रा सा लाउड हो जाए, तो पड़ोसियों को परेशानी होने लगती है. कुछ ऐसा ही हुआ अमेरिका (United States News) के कैलिफोर्निया में. जब एक पंजाबी परिवार शादी से पहले का जश्न मना रहा था. जश्न के दौरान ही वहां पुलिस पहुंच गई और उन्हें देखते ही पार्टी के मेहमान घबरा गए. हालांकि फिर (Cops Dance In Wedding Celebration) जो हुआ, वो काफी दिलचस्प था.

पार्टी पंजाबी परिवार से आने वाले मनविंदर तूर के प्री वेडिंग सेलिब्रेशन के तौर पर रखी गई थी. वे अपने एक रिश्तेदार के यहां कुछ दोस्तों और परिवार के साथ जागो सेरेमनी कर रहे थे. इस दौरान जमकर पंजाबी गाने बजाए जा रहे थे. जब आवाज़ ज़रा तेज़ हो गई, तो किसी ने इस बात की शिकायत पुलिस से कर दी. शिकायत मिलने के बाद पुलिस के दो अधिकारी वहां पर शोर-शराबा बंद कराने के लिए पहुंचे थे.

पुलिस वालों ने लगाए पंजाबी गाने पर ठुमके

शिकायत पाकर San Joaquin County Sheriff’s Office के अधिकारी पहुंचे. वाकई पार्टी में म्यूज़िकज़ोर से बज रहा था. परिवार वाले उन्हें देखकर घबरा गए, लेकिन पुलिकर्मियों ने खुद भी पंजाबी गानों की बीट पर नाचना शुरू कर दिया. डांस फ्लोर पर थिरक रहे लोगों के बीच पुलिसकर्मी भी नाचने लगे. ABC10 से बात करते हुए मनप्रीत तूर ने कहा कि आउटडोर में सेलिब्रेशन था, इसलिए म्यूज़िक तेज़ था. उन्हें लगा कि पुलिस इसे बंद करा देगी, लेकिन उनका रुख देखकर वे लोग हैरान रह गए. इससे जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

पुलिस ने भी दी प्रतिक्रिया

वीडियो को ABC10 की एक एंकर ने ट्वीट करते हुए लिखा कि जब पुलिस पंजाबी वेडिंग में म्यूज़िक बंद कराने पहुंची तो ये हुआ. खैर, लोगों ने उनकी एनर्जी और एटीट्यूड को खूब पसंद किया.

This is what happened when @SJSheriff deputies were called to a Punjabi Wedding to shut it down… they decided to turn it up! 🎶

People involved in the wedding tell me they loved the deputies’ energy and respect! @ABC10 pic.twitter.com/oIPYCWtzvK

— Madison Wade (@madisoncwade) April 15, 2022