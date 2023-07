ग्रेटा गेरविग की बार्बी मूवी इन दिनों धमाल मचा रही है. हर चीज गुलाबी रंग में नजर आ रहा है. अब ऐसा लगता है कि प्रकृति भी इस आनंद में शामिल हो रही है. पिछले सप्ताह लुइसियाना के तट से दूर मैक्सिको की खाड़ी में एक दुर्लभ गुलाबी डॉल्फ़िन को तैरते हुए देखा गया. यह वीडियो सोशल मीडिया में धूम मचा रहा है. इसे देखकर लोगों को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा है.

सीबीएस न्यूज के अनुसार, यह वीडियो थुरमन गस्टिन (Thurman Gustin)ने शूट किया, पिछले 20 सालों से इस इलाके में मछली पकड़ रहे हैं. उन्होंने 12 जुलाई को मैक्सिको की खाड़ी के पास कैमरून पैरिश में एक नहीं बल्कि दो गुलाबी डॉल्फ़िन देखीं और वीडियो को एक फेसबुक पोस्ट में साझा किया, जो बाद में वायरल हो गया. गस्टिन ने बताया कि इस इलाके में बहुत सारी डॉल्फ़िन हैं, लेकिन उन्‍होंने जो नजारा देखा वह आश्चर्यचक‍ित करने वाला था.

भाग्‍यशाली हूं कि मुझे नजर आई

यहां तक कि गस्टिन इसकी तुलना अपने कुछ सबसे उल्लेखनीय वन्यजीव अनुभवों से भी की. जैसे कुछ साल पहले उन्‍होंने टेक्सास की एक खाड़ी में एक बॉबकैट को तैरते हुए देखा था. इसे लेकर पूरी दुनिया में खूब हंगामा मचा था. क्‍योंकि ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया था. गस्टिन ने बताया कि जब हम जा रहे थे तो मैंने पानी के नीचे कुछ देखा. मुझे लग रहा था कि यह सामान्‍य नहीं है. मैंने नाव रोकी और इस खूबसूरत गुलाबी डॉल्फिन को ऊपर उठाया. मुझे इसे रिकॉर्ड करना था. मैं हैरान था, यह देखने में बेहद खूबसूरत लग रही थी. वीडियो में आप एक गुलाबी डॉल्फ़िन को पानी से बाहर आते और फिर वापस गोता लगाते हुए देख सकते हैं. गस्टिन ने कहा, मैं भाग्‍यशाली हूं कि मुझे यह नजर आ गई.

Rare pink dolphin spotted in the Gulf of Mexico off the coast of Louisiana. So beautiful. #MarineLife #wildlife

🎥 by Thurman Gustin pic.twitter.com/ZQXw98AWRq

— Brad Bo 🇺🇸 (@BradBeauregardJ) July 19, 2023