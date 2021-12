साओ पाउलो. अक्‍सर देखने को मिलता है कि खाना (Food) खाते समय अगर खांसी आ जाए या गले में खाना फंस जाए तो कभी कभी-कभी यह परेशानी का सबब बन जाता है. ऐसा अमूमन उन लोगों के साथ होता है तो जल्‍दी जल्‍दी खाना खाते हैं. ऐसा ही कुछ हुआ ब्राजील (Brazil) के साओ पाउलो (Sao Paulo) के एक व्‍यक्ति के साथ. सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल (Viral Video) हुए एक वीडियो में देखा जा सकता है कि यह व्‍यक्ति रेस्‍तरां में बैठकर खाना खाते खाते बेहोश हो जाता है. उसके गले में खाना फंसने के कारण ऐसा हुआ था. इसके बाद रेस्‍तरां में हर कोई परेशान हो गया. हालांकि वहां के वेटर और पुलिसवालों ने उसकी जान बचाई.

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को ट्विटर पर गुडन्‍यूज कॉरेस्‍पोंडेंट नामक अकाउंट पर शेयर किया गया है. इसमें जानकारी दी गई है कि यह घटना शुक्रवार को ब्राजील के साओ पाउलो में घटी थी. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक 38 साल का व्‍यक्ति रेस्‍तरां में बैठकर खाना खा रहा है. रेस्‍तरां में उस समय कुछ अन्‍य लोग भी खाने का स्‍वाद ले रहे होते हैं.

A waiter and a highway police officer saved the life of a 38-year old man who passed out after choking on his food at a restaurant in São Paulo, Brazil last Friday.

pic.twitter.com/LlHa3uwrE9

— GoodNewsCorrespondent (@GoodNewsCorres1) December 2, 2021