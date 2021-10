Viral Video: मौत के बेहद नज़दीक था शख्स, सिख युवकों ने पगड़ी की रस्सी बनाकर यमराज से बचाया !

कहते हैं कि मानवता (Humanity) से बड़ा कोई धर्म नहीं और इंसानियत से बड़ा कोई सबक नहीं है. कनाडा में सिख समुदाय (Sikh Community) के कुछ युवकों ने इस बात को साबित भी कर दिया है कि वाकई जब मानवता संकट में हो, तो धर्मचिह्नों को उसकी रक्षा में कुर्बान कर देना चाहिए. यहां एक झरने के पास खड़े शख्स जान खतरे में थी, तो वहां मौजूद 5 युवकों ने अपनी पगड़ी खोल दी (Men saved by using turban rope) और उन्हें यमराज के मुंह से खींच लाए.

इस घटना का वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया (Social Media) पर जमकर वायरल (Viral Video on Social Media) हो रहा है. इस युवकों का जज्बा देखकर हर कोई इन्हें सैल्यूट कर रहा है. जिस तरह इन्होंने वक्त की नज़ाकत देखते हुए समय बर्बाद किए बिना फंसे हुए शख्स की सहायता के लिए पगड़ी खोलकर (Sikh Youths open turban to save men) उसकी रस्सी बना दी, ये तारीफ के काबिल था. अगर वे रेस्क्यू टीम का इंतज़ार करते, तो शायद तब तक बड़ा हादसा हो जाता. ये वीडियो अब इंटरनेट पर खूब वायरल (Viral Video on Internet) हो रहा है.

मजहब से ऊपर रखी मानवता

इस वीडियो को सोशल मीडिया (Social Media) पर सिख कम्युनिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया ने शेयर किया है. ये घटना कनाडा में मौजूद मशहूर टूरिस्ट स्पॉट गोल्डन इयर्स वॉटरफॉल (Golden Ears Waterfall) की है. बर्फीले सरफेस पर एक शख्स फिसलकर सीधा झरने में गिर गया था. तमाम तरह की कोशिशें करने के बाद भी वो बाहर नहीं आ पा रहा था. जब तक इसकी जानकारी रेस्क्यू टीम को दी गई, फंसा हुआ शख्स बेहाल हो रहा था. वहां मौजूद सिखों के एक ग्रुप ने जब ये स्थिति देखी, तो उन्होंने दरियादिली दिखाते हुए तुरंत अपनी पगड़ियां उतार दीं और उससे एक रस्सी बना दी. इसी रस्सी से पानी में बहते शख्स की जान बचाई गई.

On Monday afternoon, a man slipped & fell at the Lower Falls at Golden Ears Park.

Before Ridge Meadows Search & Rescue could arrive, a group of five Sikh hikers took of their dastaars (turbans), tied them together to make a rope, and rescued the man.💙💪🏾https://t.co/cxrNZE2eQS

— Sikh Community of BC (@BCSikhs) October 15, 2021