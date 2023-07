खेलकूद की बात करें तो साउथ एशियन देशों में आपको एक से बढ़कर एक मज़ेदार खेल मिल जाएंगे. वैसे अपने देश के आसपास देशों में कबड्डी और खो-खो जैसे खेल खूब खेले जाते हैं. हमारे यहां अगर कबड्डी को खेलने का एक तरीका है तो पड़ोसी देश पाकिस्तान में इसे खेलने का कुछ अलग ही तरीका है. यहां सिर्फ विरोधी को छूकर नहीं आना होता है बल्कि थप्पड़ों की तड़ातड़ बारिश की जाती है. इससे जुड़ा हुआ एक वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है.

कबड्डी का पाकिस्तानी संस्करण (Pakistan) वहां काफी लोकप्रियता हासिल कर रहा है. इससे जुड़ा हुआ वीडियो देखकर आप अपनी हंसी रोक ही नहीं पाएंगे. इसमें खिलाड़ी कबड्डी के बजाय कुश्ती की तरह कपड़े पहने हुए होते हैं और उन्हें एक-दूसरे को थप्पड़ मारता देखकर आप कुछ समझ नहीं पाएंगे कि ये क्या कर रहे हैं. हालांकि ये उनके खेल का हिस्सा होता है.

थप्पड़ों वाली कबड्डी

बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में खेले जाने वाले इस खेल में थप्पड़ मारने का खेल होता है. ये लोगों के मनोरंजन के लिए खेला जाता है. इसमें हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी एक खास पोशाक में अपने प्रतिद्वंद्वी को तब तक थप्पड़ मारते रहते हैं जब तक कि दोनों में से कोई एक हार नहीं मान ले. इस खेल को देखने के लिए आयोजन वाली जगह पर बहुत से लोग इकट्ठा होते हैं. बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक ये दो लोगों के बीच का मैच होता है, जिसमें से एक थप्पड़ मारकर स्कोर करता है और दूसरा बचाव करके स्कोर हासिल करता है. इसमें सिर्फ थप्पड़ ही मारने होते हैं, मुक्के मारना चीटिंग होती है.

What fighting style is this 😧 pic.twitter.com/D5mNAXEVwK

— Woman of Wonder 🐳 (@WonderW97800751) June 29, 2023