Video : कतई मेच्योर है ये बच्चा, पैरेंट्स के सोशल मीडिया ऑब्सेशन से हुआ परेशान !

Funny Video of Child : सोशल मीडिया को लेकर लोगों का जुनून देखने के बाद कई बार लगता है कि आखिर किस हद पर जाकर ये रुकेगा ? हर कोई कभी वीडियो तो कभी पोस्ट के ज़रिये वायरल (Funny Video Of Small Kid) होने के तरीके ढूंढता रहता है. मम्मी-पापा भी बच्चों के वीडियो शूट करके इंटरनेट (Viral On Social Media) पर डालते रहते हैं. एक ऐसे ही बच्चे ने अपने पैरेंट्स जो सीख दी है, उसे देखकर आप भी सोचेंगे कि बच्चा छोटी सी उम्र में ही कितना समझदार है.

अक्सर देखा जाता है कि माता-पिता अपने बच्चे के क्यूट वीडियो (Cute Boy Video) बनाने के चक्कर में जब-तब उनके पीछे मोबाइल कैमरा लेकर दौड़ते रहते हैं. एक ऐसे ही परेशान बच्चे ने इस वीडियो को जो कुछ भी कहा है, वो सौ फीसदी सच है. वो बिना डरे हुए सारी सच्चाई बोल देता है और वीडियो बना रहे उसके पिता भी बच्चे की बातें सुनकर हैरान रह जाते हैं.

‘हर वक्त कैमरा लेकर पीछे पड़े रहते हो’

वायरल हो रहे वीडियो में बच्चा एक कार में बैठा हुआ गन्ने का रस पी रहा है. तभी उसके पापा आकर उसका वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं. पापा को देखते ही बच्चा शुरू हो जाता है. बच्चा जिस तरह से कहता है – यार क्या है आपको? मतलब मैं कुछ भी खाता हूं, पीता हूं, हर जगह आप कैमरा लेकर घुस जाते हो. मतलब कुछ करने ही नहीं देते हो. मेरी सारी ज़िंदगी बस कैमरे में घुसकर रह गई है. बच्चे की बातें सुनकर हैरान पापा पूछते हैं- गन्ने का जूस ही पी रहा है न?

वायरल हुआ बच्चे का स्टाइल

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर molikjainhere नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. इस वीडियो को 1 लाख 58 हज़ार से ज्यादा लोगों ने पसंद किया है और सैकड़ों लोगों ने इस पर कमेंट किया है. एक यूज़र ने लिखा है- मैच्योर किड तो वहीं एक अन्य यूज़र ने लिखा – बच्चे ने गन्ने का जूस पीकर सच्चाई बोल दी. लोगों ने बच्चे के मुंह से सुने गए सच को इस दौर की कड़वी सच्चाई बताया.

