'आसमान' से गिरा विशालकाय सांप... चीखते-चिल्लाते भागे लोग- वायरल वीडियो

जानवर और इंसान के बीच का रिश्ता काफी पुराना है. लंबे समय से ही इंसान और जानवर एक-दूसरे के साथ रहते हुए भी नजर आए हैं. हालांकि, कुछ ऐसे जानवर होते हैं, जिनसे इंसान दूर ही रहना पसंद करता है. जंगली जानवर और जहरीले जीव सबसे खतरनाक होते हैं. खासकर बात की जाए अगर सांप की, तो उन्हें देखते ही अच्छे-अच्छों की हवा निकल जाती है. इंसान कोशिश करता है कि सांप से दूर ही रहे. लेकिन क्या हो अगर आसमान से सांप की बारिश (Snake Rain)) होने लगे? वो भी भीड़भाड़ वाले इलाके में? इन दिनों सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है.

सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर एक वीडियो काफी शेयर किया जा रहा है. इसमे एक सांप को बिजी सड़क के ऊपर से गुजर रही तार से लटके देखा जा सकता है. सांप तार से लटककर हिल रहा था. लोग इस घटना का वीडियो बनाते भी नजर आए. जैसे ही लोगों की नजर तार पर लटके सांप पर पड़ी, सबने आनन-फानन में सड़क खाली कर दिया. इसके बाद सभी किनारे से सांप को देखने लगे.

तार पर हिलते सांप को देख सभी हैरान थे. अचानक ये सांप सड़क पर गिर गया. सांप के गिरते ही वहां चीख-पुकार मच गई. वीडियो को आसमान से गिरते सांप के कैप्शन के साथ शेयर किया गया. लेकिन असल में ये सांप तार से लटका हुआ था. सांप को देखते ही रेस्क्यू टीम को खबर कर दी गई. टीम ने आकर सांप को पकड़ा.

A massive snake falling from the sky is my worst nightmare 🐍😨#viralhog #snake #spooktober #nope #nightmarefuel pic.twitter.com/VS9P6q9Spy

