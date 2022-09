Video: अंडे खाने के चक्कर में फंस गया सांप, आखिरकार मुंह से उगलना पड़ा निवाला!

Wildlife Viral Video: सोशल मीडिया पर वायरल (Viral Video On Social Media) होने वाले तमाम वीडियोज़ में जो सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं, वो जंगली जानवरों से जुड़े हुए वीडियो (Wildlife Video) हैं. इन्हें देखकर जहां डर भी लगता है, वहीं लोगों को ये रोमांचक भी लगते हैं. आज हम आपको किसी बड़े और खूंखार जानवर का नहीं बल्कि सांप का वीडियो दिखाने जा रहे हैं, जिसे देखकर आपको पुरानी कहावत याद आ जाएगी- लालच बुरी बला है.

सांप (Viral Snake Video) को देखते ही बड़े-बड़ों के शरीर में सिहरन पैदा हो जाती है. अगर ये अपने ज़हरीले विष की वजह से खतरनाक होते हैं, तो इनका शिकार करने का अंदाज़ भी अलग ही होता है. सांप का मुंह कितना भी छोटा हो, ये बड़े से बड़े शिकार को भी निगल लेता है. वीडियो में एक सांप अंडे (Snake Has to Give up Eggs) देखकर उसे खाने के लिए आ जाता है, लेकिन वो ऐसी मुसीबत में फंसता है कि आखिरकार उसे अपने मुंह का निवाला वहीं उगलकर जाना पड़ता है.

सांप को उगलना पड़ा निवाला

वायरल हो रहे वीडियो में एक सांप को बास्केट में रखे हुए अंडे तक पहुंचते हुए देखा जा सकता है. वो टोकरी के एक छेद से सिकुड़कर अंदर मुंह डाल देता है. फिर वहां मौजूद एक अंडे को निगल लेता है. इसके बाद सांप उसी छेद से बाहर आना चाहता है, लेकिन बाहर आ नहीं पाता. अंडा निगलने के बाद उसका मुंह छेद से बाहर आता ही नहीं. काफी कोशिश के बाद आखिरकार न चाहते हुए भी सांप को अंडे को उगलना पड़ता है, तब जाकर वो वहां से बाहर निकलने में कामयाब हो पाता है. वीडियो देखकर आप यही सोचेंगे कि लालच किस तरह जीव को फंसा सकती है.

Got caught in the lure of eating eggs

Poor #snake !! pic.twitter.com/bU55SmhSI9 — Santosh Sagar (@santoshsaagr) September 14, 2022

अंडे के चक्कर में हो गया कांड

सांपों की खासियत ये होती है कि वो अपने शिकार को पूरा का पूरा निगल लेते हैं. उन्हें खासतौर पर पक्षियों के अंडे खाने का खूब शौक होता है. इस वीडियो में भी वो ऐसा ही करने को सोच रहा था, लेकिन एक ही अंडे में वो फंस गया. वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर @santoshsaagr नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. इसके साथ कैप्शन लिखा गया है- अंडे की लालच में पकड़ लिया गया बेचारा सांप!

