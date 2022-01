Video: बजरंगबली की तरह समुद्र के ऊपर हवा में उड़ने लगा जवान, दंग रह गए देखने वाले

आपने बजरंगबली हनुमान के हवा में उड़ने के किस्से सुने होंगे. कभी वो हवा में उड़ते हुए समुद्र लांघ जाते हैं तो कभी हवा में उड़कर मूर्छित लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी ले आते हैं. हालांकि हम इंसानों के लिए ये असंभव बात लगती है. इस वक्त सोशल मीडिया (Viral Video On Social Media) पर एक सैनिक के हवा में उड़ने का वीडियो वायरल (Soldier Flying in the Air) हो रहा है, जिसे देखकर लोग दंग हो रहे हैं.

ये कोई पौराणिक कहानी नहीं है और न ही कोई फोटोशॉप का कमाल है बल्कि ये विज्ञान का कमाल है, जो सेना का एक जवान समुद्र के बीचोंबीच हवा में उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है. वीडियो में जवान जिस तरह बीच समुद्र में हवा में उड़ने का करतब दिखा रहा है, वो किसी को भी हैरान कर देगा. वो एक बोट से दूसरे बोट तक हवा में उड़कर ही पहुंचता है.

हवा में उड़ रहा है जवान

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि सेना का एक जवान इधर-उधर हवा में मंडरा रहा होता है. इसके बाद वो बड़े वाले जहाज पर उतरता है. वीडियो में जवान को उड़ते हुए देखकर आप अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर पाएंगे. ये वाकई किसी जादू की तरह लग रहा है . ट्विटर पर इस वीडियो को IAS अधिकारी डॉ. एमवी राव ने शेयर किया है. IAS अधिकारी ने कैप्शन में लिखा, ‘काश मैं ऐसा कर पाता. कई बार मैं ऐसा सपनों में करता हूं.’

Wish I could do this

Of course, many times I do it

in dreams @amazing_physics pic.twitter.com/tu1S8IpJKk

— Dr. M V Rao, IAS (@mvraoforindia) January 10, 2022