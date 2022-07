Video : ठेला खींचने वाले की मदद के लिए आगे आया शख्स, लोग बोले- 'ऐसे ही चलती है ज़िंदगी'

Worker struggling to pull a loaded cart : सोशल मीडिया पर यूं तो हर दिन न जाने कितने वीडियो वायरल होते रहते हैं. इनमें से कुछ को हम देखते हैं और कुछ को यूं ही स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाते हैं. हम आपके लिए एक ऐसा ही वीडियो चुनकर लाए हैं, जो अपने आपमें मानवीयता की मिसाल है और लोगों को ज़िंदगी में कुछ इस तरह दूसरों की भी मदद देने का संदेश दे रहा है.

इंसान को जानवरों से अलग बनाती है उसकी संवेदनशीलता. अगर कोई शख्स संवेदना रखता है, तो उसका व्यक्तित्व दूसरों से बिल्कुल अलग होता है. वायरल हो रहे वीडियो में एक मजदूर संघर्ष करते हुए जा रहा था, जिसकी मदद के लिए अपने बच्चों के साथ घूमने निकला एक शख्स आता है. ये वीडियो मानवता का संदेश देने वाला है.

मदद को आगे बढ़ा बच्चों के साथ घूमता पिता

वायरल हो रहे इस वीडियो में शख्स को अपनी दो बेटियों के साथ घूम रहा है. इसी बीच उसकी नज़र सड़क पर एक शख्स के ऊपर पड़ती है. को झुके हुए सड़क पर एक भरा हुआ ठेला खींचने के लिए मेहमत करते देखा. वो शख्स मजदूर की मदद के लिए दौड़ा और चुपचाप ठेले को धक्का दिया ताकि वह उसे आसानी से सड़क पर खींच सके. इस वीडियो को देखकर आप इस शख्स की दरियादिली की तारीफ किए बिना नहीं रह पाएंगे, जिसने बिना किसी दिखावे के शख्स की मदद की.

If we help each other a little in life, life will be easier for everyone.❤️ pic.twitter.com/FbyNAE1Y2Z

— Awanish Sharan (@AwanishSharan) July 25, 2022