Video : कभी देखा है सफेद रंग का मेढक, वीडियो देख हैरान हो रहे हैं लोग !

Amazonian Milk Frog : धरती पर अलग-अलग तरह के जीव-जंतु मौजूद होते हैं. कुछ जीव हमारे आस-पास ही होते हैं, जिन्हें हम सभी जानते और पहचानते हैं, जबकि कुछ ऐसे भी जन्तु होते हैं, जिन्हें हम नहीं पहचानते हैं. एक ऐसे ही अजीबोगरीब जीव (Rare White Frog) का एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल (Viral Animals Video) हो रहा है, जो है तो एक मेंढक, लेकिन इसका रंग-रूप आम मेंढकों (Wildlife Viral Video) से बिल्कुल अलग है.

आपने अब तक हरे या काले रंग के ही मेंढक देखे होंगे, कभी भी सफेद रंग से खूबसूरत मेंढक से आपका पाला नहीं पड़ा होगा. इस वक्त एक ऐसे ही मेंढक का वीडियो वायरल हो रहा है, जो देखने में रोबोट जैसा लगता है. इस वीडियो को देखने के बाद लोग ये जानकर हैरान हैं कि मेंढक सफेद रंग का भी होता है और ये देखने में अच्छा भी लग सकता है. हालांकि मेंढकों की ये प्रजाति दुनिया में हर जगह नहीं मिलती है.

दूध की तरह सफेद दिखने वाला मेंढक

वीडियो में दिखाई दे रहे मेंढक को आप एक बार देखकर रोबोट समझ बैठेंगे, क्योंकि इसका रंग सफेद और स्लेटी है. मेंढक की आंखें किसी लेंस की तरह ऊपर की तरफ ही लगी हुई हैं और पंजों में नीले रंग की संरचना बनी है. मेंढक का ये अवतार चूंकि पहले ज्यादा लोगों ने नहीं देखा था, ऐसे में उन्हें चमकदार त्वचा और आंखों वाले मेंढक को देखकर खासी हैरानी हो रही है. इस मेंढक को Amazonian Milk Frog कहा जाता है,अब इसे मिल्क फ्रॉग क्यों कहा जाता है, वो तो आप इसकी सफेद चमकदार त्वचा को देखकर समझ ही गए होंगे.

Thanks to Twitter, I am learning every day something about animals and how beautiful they are

The Amazonian milk frog (Trachycephalus resinifictrix) is a rather large amphibian, found in wet and vegetated areas around the Amazon River

