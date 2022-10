वायरल हो रहा है जूते के लेसेज़ बांधने का स्मार्ट तरीका, देसी पब्लिक बोली- ऐसे नहीं चल पाएगा!

Shoe Laces Video: सोशल मीडिया पर यूं तो तरह-तरह के वीडियो वायरल होते रहते हैं लेकिन कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जो हमें याद रह जाते हैं. ऐसे वीडियो या तो हमें चौंकाने वाले होते हैं या फिर इनमें कुछ ऐसा कंटेंट होता है, जो हमारी रोज़ाना की ज़िंदगी में काम आने वाला हो. एक ऐसा ही वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है, जिसमें हमारे शू लेसेज़ को बांधने का क्रिएटिव तरीका दिखाई दे रहा है.

बचपन से ही हमें जूते के फीते बांधने की ट्रेनिंग दी जाती है. अगर हम इसे बांधना भी सीख जाएं तो शूज़ में लेसेज़ को अरेंज करना बेहद मुश्किल टास्क होता है. वीडियो में जितनी क्रिएटिविटी से जूते के लेसेज़ को बांधते हुए देखा जा रहा है, वो बेहद सुंदर है लेकिन देसी जनता का कहना है कि हमारे देश में ये नहीं चल पाएगा. लाखों लोगों ने अब तक इस वीडियो को देखा है.

खूबसूरती से बांधीं शू लेसेज़

वायरल हो रहे वीडियो में एक शख्स जूते के फीते बांधने का ट्यूटोरियल दे रहा है. उसने पहले तो लेसेज़ को इतनी सुंदरता से अरेंज किया है कि हम आश्चर्य में पड़ जाते हैं. इस तरह से लेसेज़ अरेंज शायद ही हमने कभी किए हों और फिर आखिर में जब इसे बांधने की बारी आती है तो वो रेगुलर नॉट का इस्तेमाल नही करता बल्कि उसे गोल-गोल घुमाकर अलग ही तरीके से लॉक करता है. ये सब कुछ देखने में काफी दिलचस्प लग रहा है, यही वजह है कि वीडियो वायरल हो चुका है.

Stylish way to tie your shoes pic.twitter.com/qCyMU5H9fB

— W0RK SMARTER, N0T HARDER (@footyandfails) October 19, 2022