Video: रास्ते में लेटकर Chill करने लगे 3 'शेर'दिल यार, उठाने की हिम्मत नहीं कर पाया कोई

Lions Snugging Viral Video : जंगल सफारी के शौकीन लोग दिल के मजबूत होते हैं, लेकिन अगर सामने एक साथ 3-3 शेर दिखाई दे जाएं, तो अच्छे-अच्छों की घिग्घी बंध जाती है. कुछ ऐसा ही हुआ तंज़ानिया में सफारी पर गए लोगों के साथ. उनका रास्ता 3 शेरों (3 Lions Chilling in the Middle of Road) ने रोक लिया और फिर (Viral Video On Social Media) ट्रैफिक जाम लग गया.

सफारी राइड (Jungle Safari Ride) पर जाने वाले लोगों को हमेशा ही ये तमन्ना होती है कि एक बार उन्हें खतरनाक जानवर शेर के दर्शन ज़रूर हो जाएं. तंज़ानिया (Tanzania Safari Ride Viral Video) में सफारी राइड पर गए लोग इतने लकी थे, लेकिन उन्हें एक नहीं 3-3 शेर दिखाई दिए, वो भी ऐसे मूड में कि सैलानियों को उन्हें देखने के अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं मिल रहा था.

बीच सड़क पर 3 यारों की मस्ती

सफारी पर गई गाड़ियां एक के पीछे एक रुक कर काफी देर तक खड़ी रहीं. वायरल हो रहे वीडियो में आप साफर तौर पर देख सकते हैं कि एक के पीछे एक तमाम गाड़ियां रुकी हुई हैं और उनमें से सैलानी झांक-झांककर देख रहे हैं कि आखिर आगे क्या है. वहीं सड़क पर दो शेर आराम से लेटे हुए हैं, जबकि उनका एक तीसरा साथी मानो उन्हें ढूंढते हुए वहां आता है और वो भी उन्हें ज्वाइन करके लेट जाता है. सामने खड़ी गाड़ियों में लोग कौतूहल के साथ ज़रा भ्रमित दिख रहे हैं. उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अब क्या किया जाए?

ताबड़तोड़ देखा जा रहा है वीडियो

वीडियो को Buitengebieden नाम के ट्विटर अकाउंट से शेयर किया गया है और इसे घंटे भर के अंदर 30 हज़ार से ज्यादा लोगों ने देख डाला. आज ही पोस्ट हुए वीडियो को खबर लिखे जाने तक 97 हज़ार से भी ज्यादा व्यूज़ मिल चुके हैं, जबकि 9 हज़ार से ज्यादा लोगों ने इसे लाइक किया है.

Mum and dad looking for a lie in kids like no chance 😂😂😂 — Jules (@JAPC72) May 8, 2022

इस पर कमेंट करने वालों की भी कमी नहीं है. कुछ यूज़र्स ने पहले कहा कि ये शेर का परिवार है, तो कुछ यूज़र्स ने बताया कि ये दरअसल 3 नर शेर हैं और वो शायद बीच सड़क पर मस्तीखोरी कर रहे हैं. वीडियो कब शूट किया गया, ये नहीं पता है लेकिन ये तंज़ानिया की सफारी राइड का है.

