Video: बाघ के शावक ने लुटाया मां पर प्यार, कैमरे में कैद हुए खूबसूरत लम्हे !

सोशल मीडिया (Viral On Social Media) पर लोगों को वाइल्डलाइफ वीडियो (Wildlife Video) खूब पसंद आते हैं. अगर ये वीडियो जंगल में सर्वाइवल के हों, तो ये हमें चकित कर देते हैं और अगर प्यार और शांति से जुड़े हों तो हमारा दिल जीत लेते हैं. एक ऐसा ही वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है, जिसमें बाघ का शावक (Tiger Cub Hugging Mother Video) अपनी मां से प्यार जता रहा है.

आमतौर पर दुनिया के कुछ खतरनाक जानवरों में शुमार होने वाले टाइगर को क्रूरता भरे वीडियो में ही देखा जाता है, लेकिन वीडियो आपके मन को प्यार से भर देगा. बाघ का शावक जिस तरह अपनी मां से लिपटकर प्रेम लुटा रहा है, वो आंखों के लिए एक ट्रीट है. उसे देखकर आप एक पल को अपने बचपन में खो जाएंगे, जब मां पर बेवजह प्यार लुटाना आपको भी पसंद रहा होगा.

प्यार से मां को गले लगा रहा है शावक

वायरल हो रहे वीडियो (Viral On Internet) में बाघिन और उसका बच्चा दिखाई दे रहा है. मां-बच्चे के बीच के खूबसूरत पलों को कैमरे में कैद किया गया है, जिसे देखकर आप मुस्कुरा पड़ेंगे. बाघ का शावक अपनी मां के गले में लिपटकर उन्हें प्यार कर रहा है. बाघिन मां भी इस पूरे पल को आनंद के साथ जी रही है और अपने शावक को जीभ से चाटकर प्यार कर रही है. वीडियो IFS अफसर सुधा रमन (IFS Sudha Raman) ने शेयर किया है, जो देखते ही देखते ट्विटर पर वायरल हो गया है. इस प्यारे से पल को अवार्ड विनिंग डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और सिनेमैटोग्राफर सुब्बैया नल्लामुथु (Nalla Muthu) ने कैप्चर किया है.

Sharing some pure love from the wild.. do watch!!

The world is full of love

All we need is harmony

With all around us and the nature!

Emotions beautifully captured by Mr.Subbiah Nallamuthu @nalla33 pic.twitter.com/N6jivEmj8S

— Sudha Ramen 🇮🇳 (@SudhaRamenIFS) January 11, 2022