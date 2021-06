देश के लिए पढ़ाई कुर्बान करने को तैयार हैं ये मजेदार बच्चे, PM से बोले, 'मोदी जी, ये बलिदान हम देंगे'

देश में कोरोना वायरस (Coronvirus in India) के चलते काम-धंधे से लेकर बच्चों की पढ़ाई (School Closed during Corona) तक का नुकसान हुआ है. वो बात अलग है कि इसकी चिंता हम बड़ों को हो सकती है, बच्चे तो अब भी स्कूल न जाने को लेकर खुश हैं. ऐसे ही दो बच्चों का वीडियो सोशल मीडिया (Viral on Social Media) पर ऐसा वायरल हुआ है, कि हर कोई इसे शेयर कर रहा है. वीडियो (Viral video of children) में दो छोटे-छोटे बच्चे सीधे पीएम मोदी से अपील कर रहे हैं कि- आप चिंता न कीजिए, स्कूल न भी खुलें तो हम 'बलिदान' (Balidan Hum Denge) देने को तैयार हैं.



बेहद क्यूट (Cute Children Video) दिख रहे इन बच्चों की उम्र 4 से 7 साल तक होगी. 15 सेकेंड के इस वीडियो में अपनी बातों से ये आपका दिल जीत लेंगे. जो भी इन्हें एक बार देख रहा है, वो शेयर किए बिना रह नहीं पा रहा.



मोदी जी, पढ़ाई कुर्बान करने को तैयार हैं हम !तेज़ी से वायरल हो रहे इस वीडियो में दिख रहे दोनों बच्चों (Two Children Viral Video) ने काले और पीले रंग भी शर्ट पहनी हुई है. वीडियो शुरू होता है तो काली टीशर्ट पहने हुए बच्चा कहना है कि - 'अगर कोरोना से लड़ने के लिए हमारी पढ़ाई कुर्बान करनी पड़ जाए तो मोदीजी हम तैयार हैं'. इसके बाद वीडियो में एंट्री होती है पीली शर्ट वाले रॉकस्टार की. तोतली भाषा में ये बच्चा ज़बरदस्त एक्सप्रेशंस के साथ बोलता है- 'अगर सात साल भी स्कूल बंद करना पड़े, तो ये बलिदान हम देंगे.'



बच्चों के भोलेपन पर इंटनेट फिदा



दोनों बच्चों के एक्सप्रेशन और उनके बोलने का अंदाज़ लोगों को हंसने पर मजबूर कर रहा है. खास तौर पर पीली शर्ट वाले छोटे बच्चे की एक्टिंग दिल जीत रही है. बच्चों के नाम या फिर वो कहां के हैं, ये किसी को पता नही है. वीडियो ( Modi Ji Balidan Hum Denge Viral Video) किस जगह का है, ये भी कोई नहीं जानता. वरिष्ठ टीवी पत्रकार अशोक श्रीवास्तव ने ये वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है. जिसके बाद इसे धड़ाधड़ शेयर किया जा रहा है. अब तक इसे करीब एक लाख बार देखा जा चुका है और लोग अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं. बच्चों के इस 'बलिदान' की चर्चा हर तरफ है.