Video : कभी देखा है आपने दोमुंहा सांप? महिला के चेहरे पर जीभ लपलपाता दिखा दुर्लभ जीव

सांप को दुनिया के कुछ उन सबसे ज़हरीले जीवों रखा गया है, जिनकी एक बाइट ही इंसान का काम तमाम कर देने के लिए काफी होती है. सांप के ज़हर से बच पाना किस्मत की ही बात होती है. फिर भी इस वक्त एक ऐसी महिला (Woman Playing With Two Headed Snake) का वीडियो वायरल हो रहा है, जो एक नहीं दो मुंह वाले सांप (Two Headed Snake Video) को बड़े आराम से अपने चेहरे पर टहलाती-घुमाती नज़र आ रही है.

महिला का नाम गैबी निकोल (Gabby Nikolle) है. उसकी जानवरों में खासी दिलचस्पी है, फिर वो चाहे सांप हों या फिर मगरमच्छे. हर किसी जानवर से गैबी का अपना बॉन्ड है. गैबी फ्लोरिडा वाइल्ड्स एनिमल रेस्क्यू (Florida Wilds Animals Rescue) की को फाउंडर हैं और अपने इस काम से जुड़े हुए वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं, जिन्हें देखकर कोई भी दांतों तले उंगली दबा ले.

दोमुंहे सांप के साथ मस्ती

सांप की एक झलक ही इंसान के पूरे शरीर में सनसनी पैदा कर देती है, लेकिन गैबी अपने हाथ में एक दोमुंहा सांप पकड़े हुए है. उसे बिल्कुल भी सांप से डर महसूस नहीं हो रहा है, बल्कि वो मुस्कुराती हुई दोमुंहे सांप के साथ खेल रही है. कोई भी सांप के दो सिर देखकर हैरान हो जाए, लेकिन गैबी उसे अपने बालों से खेलने दे रही है और अपने चेहरे पर मचलने दे रही है. इस बीच सांप अपनी जीभ भी लपलपाता हुआ दिख रहा है.

दहला देने वाला है वीडियो

सांप जैसे ज़हरीले जानवर के साथ महिला की ये मस्ती देखकर लोग दंग हो रहे हैं. वीडियो को gabbynikolle नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है, जो खुद गैबी का ही ऑफिशियल अकाउंट है. इस पर लोगों ने कमेंट के ज़रिये अपनी प्रतिक्रिया भी दी है. एक यूज़र ने लिखा है- ये आपके चेहरे पर क्यों है ? तमाम लोगों ने माना कि उन्होंने कभी भी असल ज़िंदगी में दोमुंहे सांप नहीं देखे हैं. वैसे आपको ये वीडियो देखकर झटका लगा या नहीं !

