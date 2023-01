जादू का डिब्बा खुला, अंदर से निकला आलीशान घर, Viral Video देखकर फटी रह गईं आंखें!

Luxurious house is closed in small box: हमारे देश में इतनी महंगाई है कि अगर कोई अपने लिए एक बेडरूम और हॉल का भी घर लेना चाहे तो कीमत सुनकर दिमाग घूम जाता है. ऐसे में अगर कहीं पार्सल से सीधा घर डिलीवर होने लगें, तो कैसा रहेगा? आप जहां भी गए, अपने साथ घर को लेकर भी घूमेंगे और जगह देखकर फटाफट इसे सेट कर सकते हैं. एक ऐसा ही वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है, जिसमें मिनटों में आलीशान घर अनबॉक्स हो रहा है.

वीडियो में एक बॉक्स को खुलते हुए देखकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे क्योंकि इसके अंदर से एक खूबसूरत और शानदार घर निकलकर आ रहा है. इस वीडियो को कारोबारी आनंद महिंद्रा ने भी अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है. उन्होंने इस कॉन्सेप्ट की जमकर तारीफ की है और इस तरह की इंजीनियरिंग से काफी प्रभावित भी नज़र आए.

डिब्बे के अंदर से निकला शानदार घर

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बॉक्स सा कुछ पार्सल है, जिसे कर्मचारी खोल रहे हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे कर्मचारी बॉक्स को अनफोल्ड करता है तो एक शानदार घर के रूप में तब्दील हो जाता है. इसे देखकर शायद ही कोई कह पाएगा कि इस स्टूडियो फ्लैट को मिनटों में तैयार क दिया गया है. वीडियो इतना ज्यादा खास है कि ये कारोबारी आनंद महिंद्रा को भी काफी प्रभावी लगा है. उन्होंने क्लिप शेयर करते हुए कैप्शन लिखा है – ’40 लाख में 1 रूम सेट. भारत में यह काफी काम कर सकता है. ज़रूरत के समय में यह बेहतर विकल्प है.’

An un-foldable, 500 sq ft house for about 40L rupees. Probably could be manufactured even cheaper in India. Perfect for post-disaster shelters also. Innovation is the answer to our problems of providing affordable homes. pic.twitter.com/1CRPPpvla1

— anand mahindra (@anandmahindra) January 12, 2023